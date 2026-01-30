«Νόμιζα είχαμε χρόνο»: Ο Μακόλεϊ Κάλκιν αποχαιρετά την κινηματογραφική του μαμά, Κάθριν Ο' Χάρα

Το δικό του «αντίο» στην κινηματογραφική του «μητέρα» είπε ο γνωστός ηθοποιός Μακόλεϊ Κάλκιν στην ηθοποιό Κάθριν Ο' Χάρα η οποία πέθανε σε ηλικία 71 ετών την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου.

Ο Κέβιν από το «Μόνος στο Σπίτι» ανάρτησε ένα συγκινητικό μήνυμα στο οποίο αποχαιρετά τη γνωστή ηθοποιό η οποία έφυγε μετά από μάχη με ασθένεια, η οποία δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.

Ο 45χρονος ηθοποιός μοιράστηκε δύο φωτογραφίες: μία από το 1990, από την ταινία «Home Alone», όπου πρωταγωνιστούσαν μαζί, και μία από την τελετή απονομής του αστεριού του στη Λεωφόρο της Δόξας το 2023.

Στη λεζάντα έγραψε: «Μαμά. Νόμιζα ότι είχαμε χρόνο. Ήθελα κι άλλο. Ήθελα να καθίσω δίπλα σου σε μια καρέκλα. Σε άκουγα, αλλά είχα τόσα πολλά ακόμη να πω. Σ’ αγαπώ. Θα σε δω αργότερα».

Ποια ήταν η Κάθριν Ο' Χάρα

Η διάσημη ηθοποιός ξεκίνησε την καριέρα της το 1974 στο «The Second City», ένα θέατρο παραστατικών τεχνών, στην πόλη της, το Τορόντο , προτού εξασφαλίσει έναν ρόλο στο «Saturday Night Live» ως μαθήτρια.



Ωστόσο, έγινε γνωστή όταν έπαιξε τον ρόλο της Ντέλια Ντιτζ στην ταινία «Beetlejuice» του Τιμ Μπάρτον το 1988, δίπλα στην Γουινόνα Ράιντερ.

Στη συνέχεια, υποδύθηκε τη μητέρα του Μακόλεϊ Κάλκιν στις δύο πρώτες ταινίες «Μόνος στο Σπίτι» το 1990 και το 1992 αντίστοιχα με την κραυγή της ως απεγνωσμένη μητέρα που ψάχνει τον βενιαμίν της οικογένειας να γίνεται viral σε όλο τον κόσμο.



Συνεργάστηκε συχνά με τον σκηνοθέτη Κρίστοφερ Γκεστ, πρωταγωνιστώντας στις ταινίες του «Waiting for Guffman» (1996), «Best in Show» (2000), «A Mighty Wind» (2003) και «For Your Consideration» (2006).