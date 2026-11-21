«Θα έχω αυτό το βάρος για πάντα». Ο συντετριμμένος πατέρας Τζος Φόστερ σπάει τη σιωπή του μιλώντας για την τραγική στιγμή που ο (δίχρονος) γιος του γλίστρησε από την αγκαλιά του και έπεσε νεκρός από το ανοιχτό παράθυρο ενός ξενοδοχείου στην Κύπρο. Ο 37χρονος πατέρας, στον οποίο επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ, είχε συλληφθεί με την κατηγορία της πρόκλησης θανάτου μέσω απερίσκεπτης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης. Οι εισαγγελείς στην Κύπρο αρνήθηκαν να αποσύρουν την υπόθεση εναντίον του.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Daily Mail, ο Βρετανός μιλά για το δυστύχημα, την κράτησή του, τις ημέρες που ακολούθησαν, και ζητά να τοποθετηθεί προειδοποιητική σήμανση στο σημείο.

«Έχω ένα βάρος. Θα το έχω όλη μου τη ζωή. Είναι πολύ τραυματικό. Το μυαλό μου δεν θέλει να πάει εκεί. Θυμάμαι μόνο την απελπισία που ένιωθε όταν έπεφτε και τον έβλεπα να πέφτει». «Ήταν τόσο σοκαριστικό… Τον έβαλα να νομίζει ότι θα χτυπούσε σε ένα τζάμι… και μετά δεν ήταν εκεί», είπε ο τραγικός πατέρας.

'I'll have this burden for ever': Devastated father JOSH FOSTER breaks his silence on the split second his son slipped from his arms and fell to his death from an open hotel window in Cyprus https://t.co/EEtkS398hg — Daily Mail (@DailyMail) November 21, 2026

Ο Φόστερ θυμήθηκε την έκρηξη συναισθημάτων του όταν εντόπισε τον γιο του μετά την πτώση. «Τον σήκωσα. Τον κράτησα και ούρλιαξα», είπε. Ο γεννημένος στο Έσσεξ λογιστής είπε ότι αυτός και η σύζυγός του πέρασαν μια ώρα με τη σορό του γιου τους αφότου ο γιος τους πιστοποιήθηκε νεκρός.

Η κατηγορία που αποδέχτηκε ο Φόστερ συνήθως αποδίδεται σε υποθέσεις που αφορούν θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα. Επιφέρει μέγιστη ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, αλλά το πρόστιμο που του επιβλήθηκε ήταν η ελαφρύτερη δυνατή ποινή για το αδίκημα.

Κατά την επιβολή της ποινής του τον Οκτώβριο, η δικαστής αποφάσισε ότι ο Φόστερ δεν θα προφυλακιστεί, προτού χαρακτηρίσει το περιστατικό ως «τραγικό γεγονός». Το δικαστήριο άκουσε ότι, ενώ η παρουσία αλκοόλ είχε ανιχνευθεί στο αίμα του Φόστερ, αυτό δεν ήταν αρκετό για να υποδηλώσει ότι ήταν σε σημείο που να «ενήργησε απερίσκεπτα».

Ο Φόστερ συνελήφθη μετά το θλιβερό περιστατικό που συνέβη στις 12 Ιουλίου, την πρώτη ημέρα των οικογενειακών διακοπών τους στην Κύπρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναγκάστηκε να ενημερώσει το μεγαλύτερο παιδί του, μια κόρη, για τον θάνατο του αδελφού της μέσω βιντεοκλήσης ενώ κρατούνταν. Κατέβαλε εγγύηση 30.000 ευρώ (26.000 λίρες) για να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο και να παραστεί στην κηδεία του γιου του τον Αύγουστο, αλλά αναγκάστηκε, υπό την απειλή έκδοσης, να επιστρέψει στην Κύπρο και να παραδώσει το διαβατήριό του έως τις 14 Σεπτεμβρίου.

Σε μια προσπάθεια να δικαστεί με επιείκεια, η νομική ομάδα του Φόστερ είχε προσφύγει τον Σεπτέμβριο στον γενικό εισαγγελέα του νησιού, τον κορυφαίο νομικό αξιωματούχο της Κύπρου, για να διακόψει την ποινική διαδικασία για ανθρωπιστικούς λόγους. Το αίτημα απορρίφθηκε.

Από τότε που επέστρεψε σπίτι, ο Φόστερ είπε ότι η θλιμμένη οικογένειά του είχε στραφεί στην κόρη τους. «Είναι πολύ δύσκολο», είπε. «Κουνάει το χέρι της στον ουρανό και του λέει: «Σ’ αγαπώ» και του στέλνει ένα φιλί. Έχασε την καλύτερή της φίλη. Από αδερφή, έγινε μοναχοπαίδι».