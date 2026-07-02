«Νόμιζαν ότι ήταν αστείο»: Οι τελευταίες στιγμές της 31χρονης πριν από τη φονική επίθεση αλιγάτορα

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον τραγικό θάνατο της 31χρονης Μπρίτανι Κλαρκ, η οποία δέχθηκε θανατηφόρα επίθεση από αλιγάτορα ενώ κολυμπούσε σε ποτάμι της Φλόριντα μαζί με τον σύντροφό της και έναν φίλο τους.

Η 31χρονη εργάτρια οικοδομών βρισκόταν την Κυριακή μαζί με τον σύντροφό της, Τσανς Άλισον, και τον συγκάτοικό τους, Τζέιντεν Ερνάντες, στο ποτάμι Econlockhatchee, στο κρατικό δάσος Little Big Econ, όταν αποφάσισαν να μπουν στο νερό.

Σύμφωνα με τις αρχές, ένας αλιγάτορας μήκους περίπου 4 μέτρων (13 ποδιών) επιτέθηκε στην Κλαρκ. Ο σύντροφός της προσπάθησε απεγνωσμένα να την αποσπάσει από τα σαγόνια του ερπετού, το οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, της κατασπάραξε τα χέρια.

«Είδαμε φυσαλίδες και είπαμε για πλάκα ότι ήταν αλιγάτορας»

Ο συγκάτοικος του ζευγαριού, Τζέιντεν Ερνάντες, περιέγραψε ότι λίγο πριν από την επίθεση είχαν παρατηρήσει φυσαλίδες στο νερό και αστειεύτηκαν λέγοντας πως ίσως επρόκειτο για αλιγάτορα, χωρίς να φαντάζονται τι θα ακολουθούσε.

Λίγα λεπτά αργότερα, η 31χρονη δέχθηκε τη φονική επίθεση μπροστά στα μάτια του συντρόφου της.

Ο πατέρας της ξεσπά κατά των αρχών

Ο πατέρας της άτυχης γυναίκας, Ρόμπερτ Κλαρκ, δήλωσε στη New York Post ότι η οικογένεια βρέθηκε αντιμέτωπη με δεύτερη τραγωδία μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς λίγες ημέρες πριν είχε χάσει και τη μητέρα του, Μπάρμπαρα, στην Καλιφόρνια.

Όπως ανέφερε, η κόρη του και ο σύντροφός της σχεδίαζαν να δημιουργήσουν οικογένεια και εκείνη πίστευε πως είχε βρει «τον άνθρωπο που θα τη φρόντιζε για πάντα».

Ο 57χρονος, πρώην τεχνικός μοτοσικλετών και βετεράνος του Πολεμικού Ναυτικού, κατηγόρησε τις αρμόδιες αρχές της Φλόριντα ότι δεν κάνουν αρκετά για τον έλεγχο του πληθυσμού των αλιγατόρων και για την ενημέρωση των πολιτών.

«Υπάρχουν τεράστιοι αλιγάτορες 12 και 13 ποδιών και έχουν ξεφύγει από κάθε έλεγχο», είπε.

«Καταλαβαίνω ότι κάποτε οι αλιγάτορες κινδύνευαν με εξαφάνιση, όμως σήμερα ο πληθυσμός τους αυξάνεται και η πολιτεία δεν κάνει αρκετά. Ζούμε σε μια πολιτεία με αλιγάτορες, αλλά πότε θα επενδύσει το κράτος στη διαχείριση της άγριας ζωής;»

Grieving dad rips Florida officials for not addressing wildlife concerns after daughter fatally mauled by alligator: 'Out of control' https://t.co/KtkNitD1tV pic.twitter.com/tlIjuLHETP — New York Post (@nypost) July 1, 2026

«Δεν υπήρχαν προειδοποιήσεις»

Ο Ρόμπερτ Κλαρκ υποστήριξε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που είδε στις ειδήσεις, ένα παιδί είχε δεχθεί επίθεση από αλιγάτορα στην ίδια περιοχή μία ή δύο ημέρες πριν από τον θάνατο της κόρης του.

Πράγματι, μία ημέρα πριν από τη φονική επίθεση, ένας αλιγάτορας μήκους περίπου 2,6 μέτρων δάγκωσε ένα αγόρι στο χέρι στο Nelson's Fish Camp, στην περιοχή Umatilla της κομητείας Marion, περίπου 100 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το σημείο όπου σκοτώθηκε η 31χρονη.

Η Επιτροπή Προστασίας Άγριας Ζωής και Αλιείας της Φλόριντα (FWC) ανακοίνωσε ότι ο συγκεκριμένος αλιγάτορας εντοπίστηκε και θανατώθηκε.

Παράλληλα, στις 21 Ιουνίου, ένας 19χρονος που έκανε κατάδυση με αναπνευστήρα στον ποταμό Rainbow, κοντά στο Dunnellon της Φλόριντα, επέζησε μετά από επίθεση αλιγάτορα μήκους περίπου 2,5 μέτρων. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έλαβε τις πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο, ενώ ο αλιγάτορας απομακρύνθηκε από την περιοχή.

«Δεν έγινε τίποτα. Δεν τοποθετήθηκαν φράγματα ούτε προειδοποιητικές πινακίδες που να λένε "η περιοχή είναι γεμάτη αλιγάτορες, σκεφτείτε δύο φορές πριν μπείτε στο νερό"», ανέφερε ο πατέρας της 31χρονης.

«Η κόρη μου πήγε εκεί με τον σύντροφό της, τον συγκάτοικό τους και τα σκυλιά τους για να κάνουν πεζοπορία και να απολαύσουν τη φύση. Δεν πήγαν εκεί για να προκαλέσουν ή να ενοχλήσουν την άγρια ζωή», κατέληξε.