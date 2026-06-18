Νόμος Κατσέλη: «Καθαρή νίκη» για τους δανειολήπτες η απόφαση του Αρείου Πάγου

Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη (ν. 3869/2010) έχει σαφές περιεχόμενο υπέρ των δανειοληπτών. Αυτό είναι το «δια ταύτα» της σημερινής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, με θέμα «Η εφαρμογή της υπ΄ αριθ. 6/2026 απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο εκτοκισμού των ρυθμίσεων του ν. 3869/2010, για την ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων».



H εν λόγω απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου παρουσιάστηκε και αναλύθηκε διεξοδικά από Πανεπιστημιακούς καθηγητές και δικηγόρους, αλλά και από την ίδια την πρώην υπουργό και ομότιμη καθηγήτρια του ΕΚΠΑ Λούκα Κατσέλη.



Ο πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επισήμανε ότι η απόφαση της Ολομέλειας «δεν επιδέχεται ούτε ερμηνειών ούτε παρερμηνειών, είναι καθαρή και έχει σαφές περιεχόμενο υπέρ των δανειοληπτών» και συνέχισε: «Πρόκειται για απόφαση με μείζονα νομική και κοινωνική σημασία. Η Ολομέλεια του ανωτάτου δικαστηρίου επιβεβαίωσε τον αναγκαστικό χαρακτήρα και την προστατευτική τελεολογία του ν. 3869/2010, θέτοντας εκποδών την αντίληψη ότι οι δικαστικές ρυθμίσεις προστασίας της πρώτης κατοικίας μπορούν να αντιμετωπίζονται ως κοινά τραπεζικά προϊόντα».



Ακόμη, ο πρόεδρος του ΔΣΑ ανέφερε: «Η απόφαση αφορά χιλιάδες δανειολήπτες οι οποίοι, έχοντας ήδη κριθεί δικαστικά ως υπερχρεωμένοι, αδυνατούντες εν τοις πράγμασιν να ανταποκριθούν στις αρχικές τους υποχρεώσεις, βρέθηκαν τα τελευταία χρόνια αντιμέτωποι με δυσανάλογες επιβαρύνσεις από πρακτικές εκτοκισμού που απειλούσαν να ακυρώσουν εν τοις πράγμασιν τη δικαστική προστασία της πρώτης κατοικίας τους. H σημερινή εκδήλωση είναι αφορμή να δώσουμε και μια καθαρή απάντηση στους αυτόκλητους συνηγόρους των τραπεζών και των funds, που έσπευσαν να θέσουν εν αμφιβόλω τη σημασία και την εφαρμογή της απόφασης: η δικαστική κρίση δεν επιδέχεται ούτε ερμηνειών ούτε παρερμηνειών. Είναι καθαρή και έχει σαφές περιεχόμενο υπέρ των δανειοληπτών. Ο σεβασμός της απαιτεί πλήρη εφαρμογή χωρίς αστερίσκους, γκρίζες ζώνες ή ερμηνευτικές υπεκφυγές».



Τέλος, ο κ. Κουτσόλαμπρος, τόνισε: «Στηλιτεύσαμε ακόμη, τις καταχρηστικές συμπεριφορές Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων, που φαλκιδεύουν τα δικαιώματα των δανειοληπτών, θέτουν σε κίνδυνο τα περιουσιακά τους δικαιώματα και εκδηλώνουν απαξιωτικές συμπεριφορές έναντι δικηγόρων και οφειλετών».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Παράλληλα, η κυρία Κατσέλη, εμπνεύστρια του νόμου 3869/2010, χαρακτήρισε ιστορική την απόφαση του Αρείου Πάγου και μεταξύ των άλλων, ανέφερε: «Ο τόκος για διάσωση κύριας κατοικίας πρέπει να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση. Είναι ξεκάθαρη, σύμφωνα με σκεπτικό του νομοθέτη και δεν επιδέχεται διαφορετική ερμηνεία. Είναι αυτοτελής ρύθμιση. Προς εξυπηρέτηση του Δημοσίου συμφέροντος αναγνωρίζει το δικαίωμα στη στέγαση ως προστατευόμενο συνταγματικό δικαίωμα και το δικαίωμα σε μία αξιοπρεπή διαβίωση του οφειλέτη.



Ορίζει δε τη δόση ως οροφή και όχι ως βάση υπολογισμού και να είναι συμβατή με τις ανάγκες κάθε οφειλέτη. Ενστερνίζεται τη δυνατότητα απαλλαγής φυσικών προσώπων σε μόνιμη και διάσωση κύριας κατοικίας και αναγκαίο διαμεσολαβητικό ρόλο ενός δικαστή.



Η προστασία του δικαιώματος της στέγασης και η εξασφάλισης αξιοπρεπούς διαβίωσης είναι δικαίωμα που προστατεύεται από το Σύνταγμα και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες».



Εισηγητές ήταν οι: Στέλιος Σταματόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ, παραστάς δικηγόρος στη δίκη ενώπιον της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, παραστάς δικηγόρος στη δίκη ενώπιον της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, Γεώργιος Μεντής, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, Γνωμοδοτήσας Καθηγητής στη Δίκη, Παναγιώτης Νικολόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, παραστάς δικηγόρος στη δίκη ενώπιον της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και Δημήτριος Σκαρίπας, Δικηγόρος στον 'Αρειο Πάγο, παραστάς δικηγόρος στη δίκη ενώπιον της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ο συντονισμός της εκδήλωσης έγινε από τον Δημήτριο Λυρίτση, μέλος του Δ.Σ. του ΔΣΑ και παραστάς δικηγόρος στη δίκη ενώπιον της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.



Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μελίνα Αποστολάκη, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος και η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου»

Ως μία από τις σημαντικότερες πολιτικές και δικαστικές αποφάσεις των τελευταίων ετών χαρακτήρισε η Λούκα Κατσέλη την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο 3869/2010.



Σε δηλώσεις που έκανε το βράδυ της Πέμπτης (18/6) στο Action24, η πρώην υπουργός και εμπνεύστρια του νόμου Κατσέλη υπογράμμισε ότι η απόφαση δικαιώνει χιλιάδες δανειολήπτες που ανέμεναν εδώ και καιρό τη συγκεκριμένη ερμηνεία, επισημαίνοντας ότι ο τόκος πρέπει να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση που έχει ορίσει το δικαστήριο και εντός των πραγματικών δυνατοτήτων του οφειλέτη, χωρίς να δημιουργούνται δυσανάλογες επιβαρύνσεις προς όφελος των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων.



Η κ. Κατσέλη στάθηκε ιδιαίτερα στα τρία βασικά σημεία που, όπως ανέφερε, αναγνωρίζονται για πρώτη φορά με τόσο σαφή τρόπο από την ανώτατη δικαστική αρχή της χώρας. Το πρώτο αφορά το δικαίωμα στη στέγαση, το οποίο χαρακτήρισε κοινωνικό και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα. Το δεύτερο είναι η προστασία της αξιοπρεπούς διαβίωσης των ευάλωτων οφειλετών που βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία αποπληρωμής των χρεών τους. Το τρίτο, όπως σημείωσε, είναι η καθοριστική παρουσία του ανεξάρτητου δικαστή στη ρύθμιση των οφειλών, σε αντίθεση με διαδικασίες που βασίζονται αποκλειστικά σε αλγοριθμικά κριτήρια μέσω εξωδικαστικών πλατφορμών.

«Πρόκειται για μια απόφαση με έντονο πολιτικό και κοινωνικό αποτύπωμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι το περιεχόμενό της είναι σαφές και δεν επιδέχεται διαφορετικές ερμηνείες. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια αλλοίωσης ή περιοριστικής ερμηνείας της δικαστικής κρίσης είναι πιθανό να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τους δανειολήπτες, τους δικηγορικούς συλλόγους και τις ενώσεις καταναλωτών, οι οποίοι, όπως είπε, αναμένουν την πλήρη εφαρμογή της απόφασης στην πράξη.