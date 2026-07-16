«Νόμο Μανιάτη» βαφτίζει η Άγκυρα τη Γαλάζια Πατρίδα - Δεν απειλεί αλλά δεν αίρει το casus belli

Την αμετακίνητη στάση της στα βασικά ζητήματα των ελληνοτουρκικών επαναβεβαιώνει η Άγκυρα, με τουρκικές διπλωματικές πηγές να επαναλαμβάνουν τις γνωστές θέσεις για το casus belli, το επικείμενο νομοθέτημα για τη λεγόμενη «Γαλάζια Πατρίδα» και το ενδεχόμενο απόκτησης των F-35

Σχολιάζοντας τις ενστάσεις της Αθήνας για τα υπερσύγχρονα μαχητικά, αντιτείνουν πως «ό,τι είναι καλό για τον έναν δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως κακό για τον άλλον», επισημαίνοντας ότι Ελλάδα και Τουρκία είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ και ότι η Άγκυρα τάσσεται πάντα υπέρ της ασφάλειας της Ανατολικής Μεσογείου.

Αυτό το οποίο υπογραμμίζουν είναι ότι η Τουρκία επιδιώκει την άρση των αμερικανικών κυρώσεων και την επιστροφή της στο πρόγραμμα των μαχητικών 5ης γενιάς, σημειώνοντας ότι ο αποκλεισμός της από το πρόγραμμα το 2019 ήταν λάθος. «Δουλεύουμε πάνω σε αυτό», ανέφεραν χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι σύντομα μπορεί να υπάρξει θετική εξέλιξη.

Παράλληλα, μιλώντας για το μέλλον των ρωσικών S-400 , οι ίδιες πηγές απέφυγαν να δώσουν συγκεκριμένη απάντηση. Όπως σημείωσαν, βρίσκονται σε επαφές τόσο με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και με τη Ρωσία, καθώς και με όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές, εκφράζοντας την αισιοδοξία τους για θετικό αποτέλεσμα, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψουν ποια θα είναι η τύχη των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων ή με ποιον τρόπο θα επιλυθεί το συγκεκριμένο ζήτημα.

«Δεν είναι ρεαλιστική προσδοκία η άρση του casus belli»

Αναφορικά με το casus belli, οι ίδιες πηγές επανέλαβαν ότι ο χαρακτηρισμός «αιτία πολέμου» αποδόθηκε από την ελληνική πλευρά, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης ήταν απάντηση στην απόφαση της ελληνικής Βουλής το 1995 για το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια.

«Εσείς λέτε δικαίωμα, εμείς λέμε μην το κάνετε», ανέφεραν, προσθέτοντας ότι, κατά την τουρκική θέση, μια τέτοια εξέλιξη θα περιόριζε τα διεθνή ύδατα στο Αιγαίο από περίπου 50% σε 19%.

Οι ίδιες πηγές απέκλεισαν το ενδεχόμενο άρσης της σχετικής απόφασης της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε, πάντα κατά την τουρκική άποψη, με αποδοχή της επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. «Δεν είναι ρεαλιστική προσδοκία», όπως ανέφεραν.

«Γαλάζια Πατρίδα»

Σε ό,τι αφορά το νομοθέτημα για τη «Γαλάζια Πατρίδα», οι τουρκικές διπλωματικές πηγές υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει κάτι που θα πρέπει να ανησυχεί την Ελλάδα.

Όπως σημειώνουν, επειδή η Τουρκία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), αυτό το οποίο επιδιώκεται είναι η ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία ρυθμίσεων που αφορούν ζητήματα όπως η ΑΟΖ και η υφαλοκρηπίδα.

Μάλιστα, υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ρύθμιση αντίστοιχη με τον «νόμο Μανιάτη» του 2011, για τον οποίο ωστόσο η Τουρκία είχε προχωρήσει σε ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ.

Διευκρίνισαν, πάντως, ότι το σχετικό νομοθέτημα δεν έχει ακόμη κατατεθεί στις αρμόδιες επιτροπές της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης και ότι η εξέλιξη της διαδικασίας θα εξαρτηθεί από τον κοινοβουλευτικό προγραμματισμό.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, ανώτατη ελληνική διπλωματική πηγή, αναφερόμενη στα δημοσιεύματα περί κατάθεσης του νόμου για τη «Γαλάζια Πατρίδα», είχε επισημάνει ότι η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, αποφεύγοντας ωστόσο να προεξοφλήσει το περιεχόμενο ή τον χρόνο κατάθεσής του.

«Εμείς θα αναμένουμε να δούμε, αλλά κάνουμε προληπτικώς όλες τις αναγκαίες ενέργειες που πρέπει σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχουν για το ζήτημα αυτό καταγεγραμμένα συμπεράσματα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων. Υπάρχουν καταγεγραμμένα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας», είχε τονίσει χαρακτηριστικά.

Η ίδια πηγή είχε προσθέσει ότι «καλό είναι να μην μπαίνουμε σε ένα αόρατο κυνήγι μαγισσών», υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν μένει αδρανής. «Κάνουμε προληπτικά εκείνα τα οποία πρέπει. Προφανώς δεν καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια. Αν πίστευα τα δημοσιεύματα, αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είναι ήδη τέσσερις μήνες σε εφαρμογή ο νόμος περί Γαλάζιας Πατρίδας, ο οποίος δεν ξέρω αν θα είναι για τη Γαλάζια Πατρίδα. Άρα ας περιμένουμε».

«Να συζητήσουμε όλα τα ζητήματα»

Μιλώντας για τη «βαριά ατζέντα» των ελληνοτουρκικών διαφορών , οι ίδιες τουρκικές διπλωματικές πηγές υποστηρίζουν πως η Ελλάδα είναι αυτή που διατηρεί «μαξιμαλιστικές θέσεις», προσθέτοντας ότι τελικά οι δύο πλευρές θα πρέπει είτε να καταλήξουν σε συμφωνία μέσω διαλόγου είτε να προσφύγουν στη Χάγη.

«Η διαφορά είναι ότι εσείς λέτε πως υπάρχει μία μόνο διαφορά, οι θαλάσσιες ζώνες. Εμείς λέμε όχι. Ας τα συζητήσουμε όλα. Είμαστε προετοιμασμένοι», ανέφεραν.

Όπως τονίζουν, Αθήνα και Άγκυρα δεν λύνουν το πρόβλημα, αλλά το διαχειρίζονται ώστε να μην υπάρχει όξυνση, επισημαίνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν πραγματοποιηθεί ουσιαστικές συζητήσεις.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ελληνικές διπλωματικές πηγές έχουνξεκαθαρίσει πως δεν υπάρχει, επί του παρόντος, προοπτική έναρξης ουσιαστικών συζητήσεων για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, ακριβώς λόγω της διαφορετικής προσέγγισης των δύο πλευρών ως προς το αντικείμενο του διαλόγου.

«Η απάντηση είναι ότι δεν είμαστε εκεί. Ούτε υπάρχει άμεση προοπτική. Διότι υπάρχει διαφωνία σε ό,τι αφορά το ζήτημα του εύρους της συζήτησης. Εμείς θεωρούμε, κατά την πάγια εθνική θέση, ότι η διαφορά είναι μία. Συζητάμε μόνο για την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Η Τουρκία θεωρεί ότι υπάρχουν αλληλένδετα ζητήματα. Όσο θεωρεί ότι υφίσταται αυτό, η συζήτηση δεν θα εκκινήσει. Και δεν θα ξεκινήσει εάν δεν προσέλθουν στη θέση της μίας διαφοράς», είχε τονίσει η ίδια πηγή.