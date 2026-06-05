Νομοσχέδιο για «Γαλάζια Πατρίδα» - Γεραπετρίτης: Όλα μας τα όπλα είναι ενεργά - Δεν εφησυχάζουμε

«Δεν εφησυχάζουμε. Διατηρούμε ενεργά όλα μας τα όπλα, όπως και όλους τους δίαυλους μας», διαμήνυσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφορικώς με το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η Άγκυρα στο πλαίσιο του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας», τονίζοντας πως η χώρα μας έχει μεγάλο γεωπολιτικό κεφάλαιο, το οποίο και μπορεί να χρησιμοποιήσει εάν θεωρήσει ότι πλήττονται τα εθνικά της συμφέροντα.

«Καμία παραχώρηση στα εθνικά δίκαια και συμφέροντα»

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας έστειλε πολλαπλά μηνύματα εντός και εκτός, καθώς επέμεινε - απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του Αλέξανδρου Καζαμία της Πλεύσης Ελευθερίας - πως μονομερείς ενέργειες στο πεδίο του δικαίου της θάλασσας δεν παράγουν δίκαιο ούτε δημιουργούν τετελεσμένα, υπογραμμίζοντας ταυτοχρόνως ουδεμία παραχώρηση στα εθνικά μας δίκαια και συμφέροντα πρόκειται να υπάρξει.

Επανέλαβε δε πως η ελληνική κυβέρνηση δεν συνδιαλέγεται με τον τουρκικό Τύπο, ιδίως εφόσον οι σχετικές πληροφορίες είναι άκρως αντικρουόμενες. Επεσήμανε πάντως πως ήδη διαφαίνεται ότι θα υπάρξει καθυστέρηση στην κατάθεση του επίμαχου νομοσχεδίου.

«Δεν ετεροκαθοριζόμαστε από την Άγκυρα - κάποιοι προβάλλουν μια ισχνή και φοβική Ελλάδα»

Σε κάθε περίπτωση, ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε πως οι σύμμαχοι και οι εταίροι μας, όπως και οι διεθνείς οργανισμοί είναι «απολύτως ενήμεροι», υπεραμυνόμενος της προληπτικής και ενεργούς πολιτικής την οποία όπως είπε, ακολουθεί η κυβέρνηση.

«Η Ελλάδα και προληπτικώς δρα. Και καθορίζει, αντί να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις. Βεβαίως διαθέτει όπλα για να αντιπαρατεθεί σε οτιδήποτε προκύψει», είναι το μήνυμα που έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών και συνέχισε: «Οτιδήποτε συμβαίνει είναι αντίδραση σε δική μας δράση. Η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι ενεργός, δραστήρια, προληπτική», όπως είπε, σχολιάζοντας δηκτικά όλους όσοι προβάλλουν μια «ισχνή» και «φοβική» Ελλάδα η οποία ετεροκαθορίζεται από το τι κάνει η Τουρκία.

Από την πλευρά του, ο ερωτών βουλευτής Αλέξανδρος Καζαμίας καταλόγισε στην κυβέρνηση «laissez-faire στάση», ζητώντας την να υιοθετήσει μια πιο δραστήρια και προληπτική τακτική απέναντι στη γείτονα.

«Γιατί δεν κάνετε προληπτικά μέτρα τώρα; Πριν κατατεθεί το νομοσχέδιο. Ίσως μετά να είναι αργά...», όπως είπε χαρακτηριστικά ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, επικαλούμενος μάλιστα και τις σχετικές δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.