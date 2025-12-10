Νόμπελ Ειρήνης: Απούσα από την τελετή βράβευσής της η επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα

Απούσα από την τελετή απονομής του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης, με το οποίο έχει τιμηθεί, θα είναι η επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα Μαρίνα Κορίνα Ματσάδο, όπως ανακοίνωσε ο διευθυντής του νορβηγικού Ινστιτούτου Νόμπελ, για την τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο Όσλο σήμερα Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου.

«Η κόρη της, η Άνα Κορίνα Ματσάδο, θα παραλάβει το βραβείο εξ ονόματος της μητέρας της», δήλωσε ο Κρίστιαν Μπεργκ Χαρπβίκεν στο νορβηγικό ραδιοσταθμό NRK. «Θα είναι η κόρη που θα εκφωνήσει την ομιλία που η Μαρία Κορίνα έγραψε η ίδια», πρόσθεσε.

Maria Corina Machado/IMAGO

Η 58χρονη Ματσάδο επρόκειτο να παραλάβει το βραβείο στην τελετή απονομής που θα γίνει στη 1 μ.μ. (τοπική ώρα, 14:00 ώρα Ελλάδας) στο Δημαρχείο του Όσλο, παρουσία του βασιλιά Χάραλντ, της βασίλισσας Σόνια και Λατινοαμερικανών ηγετών, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι και ο πρόδρος του Ισημερινού Ντάνιελ Νομπόα.

Η Ματσάδο επρόκειτο να παραλάβει η ίδια το βραβείο αψηφώντας τη δεκαετή ταξιδιωτική απαγόρευση που της έχουν επιβάλει οι Αρχές στην πατρίδα της και αφού έχει περάσει περισσότερο από ένα χρόνο κρυπτόμενη.

«Δυστυχώς δεν είναι στη Νορβηγία και δεν θα βρίσκεται στη 1 μ.μ. στο Δημαρχείο του Όσλο, όταν θα αρχίσει η τελετή», δήλωσε στον NRK ο Κρίστιαν Μπεργκ Χαρπβίκεν.

Ερωτηθείς πού βρίσκεται η Ματσάδο, ο Χαρπβίκεν απάντησε, «δεν γνωρίζω», εξηγώντας ότι λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν πού και πώς μετακινείται εξαιτίας της καταπιεστικής φύσης του καθεστώτος του Νικολάς Μαδούρο.

«Φυγόδικη» αν βγει από τη Βενεζουέλα

Σημειώνεται ότι τον Νοέμβριο ο γενικός εισαγγελέας της Βενεζουέλας δήλωσε πως η Ματσάδο θα θεωρηθεί «φυγόδικη» αν εγκαταλείψει την επικράτεια προκειμένου να πάει να παραλάβει το βραβείο.

«Αν έβγαινε από την επικράτεια της Βενεζουέλας ενώ εκκρεμούν ποινικές έρευνες σε βάρος της, θα θεωρείτο φυγόδικη», σημείωσε ο γενικός εισαγγελέας Τάρεκ Ουίλιαμ Σάαμπ, θυμίζοντας ότι η Μαρία Κορίνα Ματσάδο αντιμετωπίζει έρευνες για «συνωμοσία, υποκίνηση μίσους και τρομοκρατία».

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι «πάνω από 100 μισθοφόροι», πρόσωπα «30 και πλέον εθνικοτήτων», που «συνδέονται με τη CIA», διώκονται επίσης από την εισαγγελία της Βενεζουέλας.

Το Καράκας ανακοίνωσε στα τέλη Οκτωβρίου ότι εξάρθρωσε «εγκληματικό πυρήνα», συνδεόμενο με τη CIA, που φέρεται να σχεδίαζε να επιτεθεί στο αμερικανικό πολεμικό πλοίο USS Gravely, που ήταν αγκυροβολημένο στο Τρίνινταντ και Τομπάγκο, ώστε να κατηγορηθεί κατόπιν η Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών Ιβάν Χιλ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ