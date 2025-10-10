Νόμπελ Ειρήνης: Ασυνήθιστα στοιχήματα λίγες ώρες πριν ανακοινωθεί το αποτέλεσμα - Διαρροή ή σύμπτωση

Λίγες ώρες πριν γίνει γνωστό το όνομα της φετινής νικήτριας του Νόμπελ Ειρήνης παρατηρήθηκε ασυνήθιστη δραστηριότητα σε πλατφόρμες διαδικτυακών στοιχημάτων, με τις αποδόσεις να αλλάζουν απότομα υπέρ της Μαρία Κορίνα Ματσάδο. Η ξαφνική αυτή αύξηση προκάλεσε προβληματισμό και οδήγησε τους αρμόδιους να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο διαρροής εμπιστευτικών πληροφοριών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian που επικαλείται ρεπορτάζ του Bloomberg, οι υπεύθυνοι εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο διαρροής εμπιστευτικών πληροφοριών, καθώς η δραστηριότητα στις πλατφόρμες διαδικτυακών στοιχημάτων αυξήθηκε κατακόρυφα τη νύχτα πριν από τη δημοσιοποίηση του νικητή.

Σύμφωνα με στοιχεία από πολύ γνωστή αμερικανική εταιρεία στοιχημάτων, οι αποδόσεις για τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, εκτοξεύθηκαν μετά τα μεσάνυχτα (ώρα Νορβηγίας). Η Ματσάδο βραβεύτηκε τελικά για τον αγώνα της υπέρ της δημοκρατίας και των ατομικών ελευθεριών στη χώρα της.

Έρευνα για διαρροή δεδομένων

Η απόφαση για το Νόμπελ Ειρήνης του 2025 είχε ληφθεί από τη μυστική πενταμελή επιτροπή ήδη από τη Δευτέρα, ωστόσο η επίσημη ανακοίνωση έγινε την Παρασκευή στις 11 το πρωί στο Όσλο, με την ίδια τη Ματσάδο να ενημερώνεται σχεδόν ταυτόχρονα.

Το όνομα της Ματσάδο ήταν μια έκπληξη ακόμη και για τους στοιχηματικούς ιστοτόπους όπου ψηλά στις προβλέψεις ήταν η Γιούλια Ναβάλναγια, η χήρα του Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι, ή ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι πιθανότητες υπέρ της Ματσάδο εκτοξεύτηκαν από το 3,6% στο 39% μέσα σε μόλις 30 λεπτά, ενώ σε άλλο τόσο έφτασαν στο 65% με μέγιστο το 73%.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Finansavisen, τρεις λογαριασμοί στο Polymarket, οι οποίοι είχαν στοιχηματίσει αποκλειστικά υπέρ της Ματσάδο, φέρεται να αποκόμισαν συνολικά κέρδη περίπου 90.000 δολαρίων.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στη Νορβηγία, καθώς η διαδικασία επιλογής των νικητών του Νόμπελ Ειρήνης θεωρείται αυστηρά εμπιστευτική. Εάν αποδειχθεί διαρροή, θα πρόκειται για σοβαρό πλήγμα στο κύρος ενός από τα πιο σεβαστά θεσμικά βραβεία παγκοσμίως.

Η Νορβηγική Επιτροπή δεσμεύτηκε να συνεχίσει την έρευνα «μέχρι να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση», σε μια προσπάθεια να διασφαλίσει τη διαφάνεια και την αξιοπιστία του Νόμπελ Ειρήνης.