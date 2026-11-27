Δεν ήταν η ένταση ανάμεσα στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Νόνης Δούνια, αλλά το γεγονός ότι μια στιγμή εκτός τηλεοπτικού αέρα βρέθηκε εκτεθειμένη στα μάτια του τηλεοπτικού κοινού.

Μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες, η ίδια εξέφρασε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο την αντίθεσή της στη δημοσιοποίηση του βίντεο από την εκπομπή «10 Παντού», θέτοντας ζήτημα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των δύο παρουσιαστών.

Για τη Νόνη Δούνια, το γεγονός ότι το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια διαφημιστικού διαλείμματος είναι καθοριστικής σημασίας.

«Εγώ βρίσκω χυδαίο το να υπάρχει αυτό στη δημοσιότητα σε μια στιγμή που δεν είναι στον αέρα. Είναι κάτι πάρα πολύ προσβλητικό. Είναι προσωπικά δεδομένα και θεωρώ ότι είναι τραγικό να βγαίνει κάτι τέτοιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ζητά την επιβολή κυρώσεων

Όταν οι δημοσιογράφοι επιχείρησαν να αποσπάσουν ένα σχόλιό της για την αντιπαράθεση ανάμεσα στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου, η Νόνη Δούνια απέφυγε να μπει στη διαδικασία να κρίνει τη συμπεριφορά των δύο συναδέλφων της.

Επέμεινε, ωστόσο, στο ζήτημα της δημοσιοποίησης του υλικού, ξεκαθαρίζοντας πως, κατά την άποψή της, μια τέτοια ενέργεια δεν θα πρέπει να μένει χωρίς συνέπειες.

«Το συμβάν δεν θα το σχολιάσω. Σχολιάζω αυτό το οποίο βγήκε στη δημοσιότητα, το οποίο είναι τραγικό. Βεβαίως και πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις», υπογράμμισε η Νόνη Δούνια.