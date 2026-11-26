Ο Παναθηναϊκός μέσα σε 19 λεπτά γκρέμισε ότι έχτισε με τα δικά του «πόδια» και ηττήθηκε 3-2 από τη Νόρτζελαντ. Οι «πράσινοι» παρότι προηγήθηκαν με τον αρτίστα και σήμερα Γιάγκουσιτς (44′), ο οποίος σέρβιρε και το 0-2 με «μαγικό» τακουνάκι στον Ραστόντερ (55′), από το 61′ μέχρι το 79′ δέχθηκε τρία παρόμοια τέρματα, δύο από τον Λιντ και ένα αυτογκόλ από τον Κρίστιανσεν στην πρώτη του συμμετοχή με τα πράσινα.

Έτσι το «τριφύλλι» υποχώρησε στην πρώτη του και μάλιστα «σοκαριστική» ήττα στη διοργάνωση.

Το ματς

Στα πρώτα 19′ οι δύο ομάδες ήταν λες και βρίσκονταν λίγο στα «χαμένα», καθώς δεν υπήρξε ούτε μία καλή τελική φάση και τα λάθη διαδέχονταν το ένα το άλλο. Σε εκείνο το λεπτό, ήταν που μία εκτέλεση του Κάνγκουα, πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Χάνσεν.

Πρώτη μεγάλη φάση ήρθε πέντε λεπτά αργότερα για την ιδιαίτερα κινητική Νόρτζελαντ, ο Σαντιό συνέκλινε από τα δεξιά, σούταρε με το αριστερό και έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και άουτ.

Πρώτη κλασική και μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, ήρθε ξανά με τον Κάνγκουα να σουτάρει έξω από την περιοχή και τον Χάνσεν να διώχνει δύσκολα με τα πόδια.

Στο 45′ όμως, για τον Παναθηναϊκό ήταν ο ορισμός της φάσεως και στις δύο πλευρές, αφού ο Πελίστρι με τρομερό τάκλιν έδιωξε σωτήρια από την άμυνα, ο Ραστόντερ άφησε στον Γιάγκουσιτς να κουβαλήσει την μπάλα και παρότι είχε άλλους τρεις δεξιά και αριστερά, εκτέλεσε με μία βολίδα μόνος του τον Χάνσεν, για να κάνει το 0-1, λίγο πριν την ανάπαυλα.

Intime

Το ημίχρονο λοιπόν ολοκληρώθηκε στο 0-1, με τον Παναθηναϊκό να μην είναι στα εντυπωσιακά του στάνταρ, όμως να κρατήθηκε τόσο, όσο ο πολύ θετικός Κροάτης να του δώσει το προβάδισμα.

Στην έναρξη του δευτέρου μέρους, η πρώτη καλή στιγμή ήταν πολύ νωρίς, μόλις στο 48′ και ήταν για τους Δανούς, με τον Μπριγκ να βρίσκει με φοβερή κάθετη τον Λιντ, αλλά ο Φαν Ντρόγκελεν να βάσει κόντρα στο πλασέ του και να βοηθάει τον Πένια να αποκρούσει σε κόρνερ.

Όμως στο 55′ είχε φτάσει η ώρα να μιλήσει ξανά ο Γιάγκουσιτς. Ο Κροάτης πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή και με «μαγικό» τακουνάκι βρήκε τον Ραστόντερ, ο οποίος με τη μία νίκησε τον Χάνσεν και έκανε το 0-2.

Intime

Στο 62′ όμως, ο Άντελ πέρασε ξανά κάθετη στον Λιντ, ο Κάτρης δεν πρόλαβε και αυτή τη φορά, ο Δανός δεν αστόχησε και μείωσε σε 1-2.

Στο 74′ είχε μεγάλη στιγμή ο Παναθηναϊκός. Μετά από ωραία ανάπτυξη του Τσάπρα, η σέντρα ήταν δυνατή, ο Πελίστρι γύρισε στον Λούζα, που σούταρε «φαρμακερά» και του απάντησε ο Χάνσεν.

Στο 78′ ήρθε μία εφιαλτική φάση για την άμυνα του «τριφυλλιού», αφού ο Λιντ πήρε ξανά την κάθετη από τον Αντέλ, το σουτ του βρήκε στο δοκάρι και έπειτα από το πόδι του Κρίστιανσεν, που πριν τρία λεπτά είχε περάσει στο παιχνίδι για να κάνει το ντεμπούτο του, ισοφαρίστηκε σε 2-2.

Και δε σταμάτησε εκεί, γιατί 2 λεπτά αργότερα, σε φάση «καρμπόν» με το πρώτο γκολ, ο Λιντ βρέθηκε σε τετ α τετ απέναντι στον Πένια και τον κρέμασε για να ολοκληρώσει την ολική ανατροπή για τη Νόρτζελαντ.

Στο 88′ ο Ραστόντερ πήρε το χαμηλό γύρισμα του Κρίστιανσεν, όμως δεν κατάφερε να νικήσει από κοντά τον εντυπωσιακό Κρίστιανσεν.

Στο 90+1′ ξεκίνησε ξανά τη φάση ο Κρίστιανσεν, γύρισμα στον Ντέσερς που δεν μπορεί από κοντά να πλασάρει, η μπάλα στρώθηκε στον Ταμπόρδα που δε νίκησε ξανά τον «κέρβερο» Χάνσεν.

Τελικό σκορ: 3-2

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Πένια, Τσάπρας, Κάτρης, Φαν Ντρόνγκελεν, Καλάμπρια, Καμαρά, Κάνγκουα, Πελίστρι, Γιάγκουσιτς, Τεττέη, Ραστόντερ.

Η ενδεκάδα της Νόρτζελαντ: Χάνσεν, Μάρκμαν, Νέλσον, Γουόκερ, Λαχτινμάκι, Ρέκιερ, Γιάνσεν, Ανκερσεν, Αντέλ, Λιντ, Σαντιό