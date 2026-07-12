Νορβηγία - Αγγλία: Η εντυπωσιακή οπαδός που «έριξε» το διαδίκτυο και έγινε viral σε χρόνο ρεκόρ

Η Αγγλία αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, χάρη στο γκολ του Σέλντρουπ, με πρωταγωνιστή τον Τζουντ Μπέλιχγαμ έκανε την ανατροπή και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του Μουντιάλ.

Ωστόσο μια άλλη πρωταγωνίστρια «έκλεψε» την παράσταση, καθώς μια viral Αγγλίδα οπαδός που βρισκόταν στις εξέδρες του γηπέδου, «μαγνήτισε» τα βλέμματα όλων και «έριξε» το διαδίκτυο σε χρόνο ρεκόρ.

Από ότι φαίνεται οι χρήστες των social media λίγο μετά την λήξη του αγώνα την είχαν ήδη ταυτοποιήσει. Πρόκειται για την Βρετανίδα τηλεοπτική παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγό, Μάγια Τζάμα. Η Μάγια είναι γνωστή χάρη στην παρουσίαση του «Love Island» αλλά και για την παρουσία της στην κριτική επιτροπή του «The Masked Singer»