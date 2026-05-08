Νορβηγία: Παραμένει προφυλακιστέος ο γιος της πριγκίπισσας - Το «όχι» δικαστή για βραχιολάκι

Συνεχίζεται στο Όσλο η δίκη του γιου της πριγκίπισσας Μέτε Μάριτ, Μάριους Μποργκ Χόιμπι ο οποίος κατηγορείται για σωρεία αδικημάτων με πιο σημαντικό τον βιασμό πρώην συντρόφου του.

Αν και η ετυμηγορία του δικαστηρίου θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο, οι δικηγόροι αιτήθηκαν ο πρωτότοκος γιος της Νορβηγίδας πριγκίπισσας να τεθεί εκτός φυλακής και να παραμείνει στο βασιλικό κτήμα Σκάουγκουμ με την τοποθέτηση συσκευής παρακολούθησης αστραγάλου (βραχιολάκι). Ο Μποργκ κρατείται σε απομόνωση λόγω της τυπικής διαδικασίας της φυλακής για τους κρατούμενους που κατηγορούνται για βιασμό.

Ωστόσο, ο δικαστής Χανς Νικολάι Φόρντε έκρινε ότι ο Μποργκ ενείχε υψηλό κίνδυνο υποτροπής και πρέπει να αναμένει την ποινή του στις φυλακές του Όσλο. «Ο κίνδυνος υποτροπής είναι σημαντικός», δήλωσε σύμφωνα με το περιοδικό Hello!.

Το μέτρο θα επιτρεπόταν βάσει άρθρου του νορβηγικού νόμου, που επιτρέπει σε έναν αιτούντα να απομακρυνθεί από τη φυλακή εάν οι ενήλικες του νοικοκυριού συμφωνούσαν σε αυτό. Η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ και ο διάδοχος του θρόνου πρίγκιπας Χάακον είχαν συναινέσει στην επιστροφή του ωστόσο ο δικαστής είχε διαφορετική γνώμη.

«Ντυμένος με σκούρο μπλε σακάκι, ασορτί παντελόνι και λευκά αθλητικά παπούτσια, ο Μποργκ καθόταν δίπλα σε έναν από τους δικηγόρους του και κοίταζε κατάματα τον δικαστή καθώς εκείνος εξηγούσε τους λόγους πίσω από την απόφασή του», ανέφερε το VG.

Ο δικαστής σημείωσε ότι ο Μποργκ είχε συλληφθεί τέσσερις φορές πριν τοποθετηθεί σε προσωρινή φυλακή και ότι πιθανώς είχε παραβιάσει προηγούμενη συμφωνία. Τόνισε ότι πολλά από τα εγκλήματα για τα οποία κατηγορείται πιστεύεται ότι έλαβαν χώρα στο ίδιο το σπίτι στο οποίο ζητούσε να επιστρέψει. Ο δικαστής ανέφερε επίσης ότι ο Μποργκ θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε τηλέφωνα, δημιουργώντας κίνδυνο επαφής με τα θύματα.

Η υγεία του και της Μέτε Μάριτ ως κίνητρο στο δικαστήριο

Όταν ο Μποργκ μίλησε για τις συνθήκες κράτησής του ανέφερε «Βρίσκομαι σε καθεστώς απομόνωσης στη φυλακή, με πολύ μικρή ανθρώπινη επαφή. Δέχομαι δύο ή ίσως τρεις επισκέψεις την εβδομάδα, αλλά εκτός από την επαφή με τους φρουρούς, η ανθρώπινη αλληλεπίδραση είναι ελάχιστη. Οι επισκέψεις διαρκούν μόνο μία ώρα. Είναι πολύ δύσκολο να μην κοινωνικοποιηθείς με κανέναν για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα».

Επίσης, αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας του τονίζοντας ότι η απομόνωση είχε σωματικό αντίκτυπο. «Νιώθω πιο παθητικός, έχω πρόβλημα με τον ύπνο, χάνω την όρεξή μου και τρέμω». Πρόσθεσε ότι είχε κλείσει το κεφάλαιο με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ - ουσίες που απαγορεύονται υπό συνθήκες κατ' οίκον περιορισμού. «Θα κάνω ό,τι μπορώ για να φύγω από αυτό το κελί και δεν θέλω να γυρίσω πίσω. Άλλωστε, ξέρω ότι δεν έχω δεύτερη ευκαιρία», τόνισε.

Την ίδια ώρα, προσπάθησε να πείσει τον δικαστή να αλλάξει την απόφασή του επικαλούμενος την εύθραυστη υγεία της μητέρας του. «Έχω ένα μέλος της οικογένειάς μου με μια ασθένεια που δυσκολεύει την έλευσή του στη φυλακή. Οφείλεται στην ποιότητα του αέρα, στη μούχλα και στο γεγονός ότι η φυλακή είναι ένα παλιό κτίριο» φέρεται να είπε.

Υπενθυμίζεται ότι η Μέτε-Μαρίτ έχει διαγνωστεί με πνευμονική ίνωση, μια εξουθενωτική πάθηση που έχει επιδεινωθεί τους τελευταίους μήνες, με τους γιατρούς να έχουν εγείρει το ενδεχόμενο μεταμόσχευσης πνεύμονα.