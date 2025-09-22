«Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ»: Aναβολή για 27 Ιανουαρίου 2026 στη δίκη του καρδιοχειρουργού με το «φακελάκι»

Για τις 27 Ιανουαρίου 2026 αναβλήθηκε η δίκη για την υπόθεση του καρδιοχειρουργού με το «φακελάκι».

Στο δικαστήριο προσκομίστηκε έγγραφο από το Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Αγία Όλγα, στο οποίο αναγραφόταν ότι νοσηλεύεται στη ΜΕΘ λόγω καρδιολογικού προβλήματος, με την αδελφή του κατηγορούμενου να καταθέτει πως είναι χρόνιος καρδιοπαθής. Την προηγούμενη φορά είχε δοθεί αναβολή λόγω ατυχήματος εξαιτίας του οποίου ο κατηγορούμενος υπέστη κάκωση στη μέση πέφτοντας από μία καρέκλα.

Ο δικηγόρος της καταγγέλλουσας αμφισβήτησε την αιτιολογία της υπεράσπισης, λέγοντας: «Είναι προσχηματικός ο λόγος αναβολής, να διερευνήσει το δικαστήριο αν όντως ο κατηγορούμενος είναι εκεί, στο νοσοκομείο. Και την άλλη φορά το έγγραφο ήταν από το ΚΑΤ, από δημόσιο νοσοκομείο...», με τον συνήγορο υπεράσπισης να υποστηρίζει πως ο προηγούμενος τραυματισμός από πτώση οφειλόταν σε καρδιολογικά προβλήματα.



Σε βάρος του ιατρού έχει ασκηθεί δίωξη για το αδίκημα της δωροληψίας σε βαθμό πλημμελήματος, καθώς συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα αξίας 3 χιλιάδων ευρώ, με την καταγγέλλουσα να έχει καταθέσει πως αρχικά της ζήτησε 5 χιλιάδες ευρώ.