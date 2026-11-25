Την έντονη αντίδραση του Πανελλήνιου Συλλόγου Νοσοκομειακών Ψυχολόγων (ΠΑΝΣΥΝΟΨΥ) προκάλεσαν οι δηλώσεις του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, σχετικά με την ψυχική ασθένεια και την ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, ο υπουργός, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό MEGA News 104.6 και στην εκπομπή «Ημερολόγιο», στις 20 Νοεμβρίου, χαρακτήρισε τις ψυχικές ασθένειες «το πιο σημαντικό πρόβλημα» στο πλαίσιο της συζήτησης για την ενδοοικογενειακή βία, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «οι ψυχασθενείς είναι ατομική βόμβα».

Οι νοσοκομειακοί ψυχολόγοι κάνουν λόγο για δηλώσεις που ενισχύουν το κοινωνικό στίγμα, καλλιεργούν τον φόβο και τις προκαταλήψεις απέναντι στους ανθρώπους με ψυχικές διαταραχές και συσκοτίζουν τις πραγματικές αιτίες της έμφυλης βίας.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου έρχεται με αφορμή και τη σημερινή (25 Νοεμβρίου) Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

«Οι άνθρωποι με ψυχική διαταραχή δεν είναι βόμβες»

«Οι άνθρωποι με ψυχική διαταραχή δεν είναι βόμβες. Είναι άνθρωποι που παλεύουν καθημερινά με την ασθένειά τους, με την ανεπάρκεια των δημόσιων υπηρεσιών και με ένα στίγμα που τους κλείνει πόρτες στην εργασία, στη στέγαση, στις σχέσεις, στην ίδια την κοινωνική ζωή», αναφέρει ο Σύλλογος.

Επικαλούμενοι τη διεθνή επιστημονική έρευνα, οι νοσοκομειακοί ψυχολόγοι επισημαίνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων με ψυχική ασθένεια δεν ασκεί βία και ότι οι άνθρωποι με ψυχικές διαταραχές είναι συχνότερα θύματα βίας, εκμετάλλευσης και κακοποίησης παρά δράστες.

«Η ταύτιση ψυχικής ασθένειας και επικινδυνότητας είναι ακριβώς το στερεότυπο που οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας προσπαθούμε χρόνια να αποδομήσουμε. Ο κ. Υπουργός δεν το αναπαράγει απλώς· το ενισχύει και το γιγαντώνει», τονίζουν.

Αντίστοιχη είναι η αντίδρασή τους για τις αναφορές του υπουργού στους ανθρώπους με εξάρτηση από ουσίες. Όπως υποστηρίζουν, η παρουσίασή τους ως διαρκούς απειλής ενισχύει τον κοινωνικό αποκλεισμό και απομακρύνει από τις υπηρεσίες υγείας ανθρώπους που χρειάζονται θεραπεία.

«Οι γυναικοκτονίες δεν είναι ψυχιατρικό σύμπτωμα»

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο Σύλλογος στη σύνδεση της ψυχικής ασθένειας με την έμφυλη βία, καταλογίζοντας στον υπουργό ότι παραβλέπει τις κοινωνικές διαστάσεις του φαινομένου.

Μεταξύ των παραγόντων που τροφοδοτούν τη βία κατά των γυναικών, οι ψυχολόγοι αναφέρουν τις άνισες σχέσεις εξουσίας μεταξύ των φύλων, την κουλτούρα ελέγχου και κτητικότητας, τα πατριαρχικά πρότυπα, την οικονομική εξάρτηση των γυναικών, την ατιμωρησία, αλλά και τις αδυναμίες των θεσμών στην προστασία των θυμάτων.

«Όταν ένας Υπουργός μετατρέπει ένα κοινωνικό φαινόμενο σε ζήτημα ατομικής παθολογίας, κάνει τρία πράγματα ταυτόχρονα: απαλλάσσει την κοινωνία από τον αναστοχασμό που της αναλογεί, απαλλάσσει το κράτος από τις ευθύνες του για την προστασία των γυναικών και προσφέρει άλλοθι στους δράστες», σημειώνουν.

Φόβοι για απομάκρυνση των ασθενών από τη θεραπεία

Οι νοσοκομειακοί ψυχολόγοι υπογραμμίζουν ότι ανάλογες δηλώσεις αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα όταν προέρχονται από τον υπουργό που είναι αρμόδιος για την Αστυνομία.

Όπως προειδοποιούν, καλλιεργείται ένα κλίμα που ευνοεί την αντιμετώπιση της ψυχικής ασθένειας με όρους δημόσιας τάξης, καταστολής και εγκλεισμού, αντί για όρους φροντίδας και θεραπείας.

Παράλληλα, εκφράζουν την ανησυχία τους ότι ο στιγματιστικός δημόσιος λόγος αποθαρρύνει ανθρώπους από το να αναζητήσουν βοήθεια, υπό τον φόβο ότι θα αντιμετωπιστούν ως απειλή.

Ο Σύλλογος επισημαίνει, επίσης, την αντίφαση μεταξύ του στόχου καταπολέμησης του στίγματος, που έχει τεθεί στο πλαίσιο της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, και των συγκεκριμένων υπουργικών δηλώσεων, θέτοντας εκ νέου το ζήτημα των ελλείψεων στις δημόσιες δομές ψυχικής υγείας.

Ανάκληση των δηλώσεων και δημόσια συγγνώμη

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Νοσοκομειακών Ψυχολόγων ζητά: Τη δημόσια ανάκληση των δηλώσεων του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και συγγνώμη προς τους ανθρώπους με ψυχική ασθένεια, τους ανθρώπους με εξάρτηση και τις οικογένειές τους.

Τη δημόσια τοποθέτηση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας.

Τον τερματισμό της χρήσης της ψυχικής ασθένειας ως άλλοθι για την αποτυχία της πολιτείας να προστατεύσει τις γυναίκες.

Την εφαρμογή ουσιαστικής πολιτικής πρόληψης της έμφυλης βίας και την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών ψυχικής υγείας και απεξάρτησης.

Παράλληλα, καλεί τις επιστημονικές εταιρείες, τους επαγγελματικούς συλλόγους, τις ενώσεις ασθενών και οικογενειών και τους υπόλοιπους φορείς ψυχικής υγείας να καταδικάσουν δημόσια τις δηλώσεις του υπουργού.

«Κύριε Υπουργέ, η ψυχική ασθένεια δεν είναι βόμβα. Βόμβα είναι ο λόγος που στιγματίζει, που αποκλείει και που κρύβει τις πραγματικές αιτίες της βίας πίσω από τους πιο ευάλωτους. Και αυτόν τον λόγο τον εκφωνήσατε εσείς», καταλήγει η ανακοίνωση.