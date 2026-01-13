Νόσος του Crohn: Η εξέταση αίματος που αλλάζει τα πάντα στην πρόληψη

Μια απλή εξέταση αίματος φαίνεται πως μπορεί να προβλέψει τη νόσο του Crohn χρόνια πριν οι ασθενείς παρουσιάσουν τα πρώτα συμπτώματα, σύμφωνα με νέα μελέτη. Τα ευρήματα δίνουν ελπίδα για έγκαιρη διάγνωση και ενδεχομένως μελλοντική πρόληψη της ασθένειας.

Τι είναι η νόσος του Crohn

Η νόσος του Crohn είναι μια χρόνια φλεγμονώδης πάθηση του γαστρεντερικού σωλήνα, που προκαλεί επίμονο πόνο, κόπωση και σημαντική επιβάρυνση της ποιότητας ζωής. Η συχνότητά της στα παιδιά έχει διπλασιαστεί από το 1995 και συνεχίζει να αυξάνεται. Η νόσος εμφανίζεται με συχνότητα 6-15 περιστατικά ανά 100.000 άτομα, με υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης στις γυναίκες.

Είναι μια αυτοάνοση πάθηση με περιόδους έξαρσης και ύφεσης, όπου το ανοσοποιητικό επιτίθεται λανθασμένα στους ιστούς του εντέρου, και ενώ η αιτία δεν είναι πλήρως γνωστή, περιλαμβάνει γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η θεραπεία επικεντρώνεται στον έλεγχο της φλεγμονής και τη διαχείριση των συμπτωμάτων μέσω φαρμάκων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, χειρουργικής επέμβασης.

A Simple Blood Test Can Predict Crohn’s Disease Years Before Symptoms Appear https://t.co/cmCmZzCm2G — Eurasia Review (@EurasiaReview) January 13, 2026

Πρόβλεψη με εξέταση αίματος

Ο αιματολογικός έλεγχος που χρησιμοποιείται στη νέα μελέτη μετρά την ανοσολογική απόκριση του οργανισμού στη φλαγκελίνη, μια πρωτεΐνη που υπάρχει στα βακτήρια του εντέρου. Όπως διαπιστώθηκε, αυτή η αντίδραση είναι αυξημένη σε άτομα πολύ πριν αναπτύξουν τη νόσο του Crohn, σύμφωνα με τον Δρ. Κεν Κροϊτόρου, επικεφαλής της έρευνας στο Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute του καναδικού συστήματος υγείας Sinai Health.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό «Clinical Gastroenterology and Hepatology», υπογραμμίζουν τη σημαντική αλληλεπίδραση ανάμεσα στα βακτήρια του εντέρου και το ανοσοποιητικό σύστημα, η οποία φαίνεται να παίζει κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη της νόσου. Η παρουσία αντισωμάτων φλαγκελίνης πολύ πριν εμφανιστούν συμπτώματα υποδηλώνει ότι η ανοσολογική αυτή αντίδραση μπορεί να συμβάλλει στην ενεργοποίηση της νόσου, αντί να αποτελεί συνέπεια αυτής. Η κατανόηση αυτής της διαδικασίας ανοίγει τον δρόμο για νέες στρατηγικές πρόγνωσης, πρόληψης και θεραπείας.

Η μελέτη αποτελεί μέρος του προγράμματος «Genetic, Environmental and Microbial Project» (GEM), που παρακολουθεί πάνω από 5.000 υγιείς συγγενείς πρώτου βαθμού ατόμων με νόσο του Crohn. Από το 2008, η ομάδα συλλέγει γενετικά, βιολογικά και περιβαλλοντικά δεδομένα για να κατανοήσει καλύτερα την ανάπτυξη της νόσου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ