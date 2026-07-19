Νοσταλγία από τη «χρυσή εποχή» της Ολυμπιακής: Το γεύμα που έμεινε αξέχαστο στους επιβάτες

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Μια εικόνα από το παρελθόν της ελληνικής αεροπορίας επανήλθε στο προσκήνιο, προκαλώντας νοσταλγία για την εποχή που η Ολυμπιακή Αεροπορία αποτελούσε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της χώρας.

Το Studio Κλεισθένης δημοσίευσε μια φωτογραφία που παρουσιάζει ένα από τα χαρακτηριστικά γεύματα που προσφέρονταν στους επιβάτες της εταιρείας κατά τη διάρκεια των πτήσεων.

Στη σχετική ανάρτηση του Studio Κλεισθένης αναφέρεται:

«Το γνωστό φαγητό μεταξύ πολλών άλλων, που πρόσφερε η Ολυμπιακή Αεροπορία κάποτε στους ταξιδιώτες».

Η εικόνα προκάλεσε πλήθος αναμνήσεων σε όσους είχαν ταξιδέψει με την ιστορική ελληνική αεροπορική εταιρεία, θυμίζοντας μια διαφορετική εποχή στα αεροπορικά ταξίδια, όταν η εμπειρία της πτήσης είχε έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα.

Ο φωτογράφος που κατέγραψε την ιστορία της Ολυμπιακής

Ο Κλεισθένης υπήρξε ο αποκλειστικός φωτογράφος της Ολυμπιακής Αεροπορίας ήδη από την περίοδο που ο Αριστοτέλης Ωνάσης ίδρυσε την εταιρεία.

Μέσα από τον φωτογραφικό του φακό κατέγραψε για δεκαετίες την πορεία και την εξέλιξη της Ολυμπιακής, δημιουργώντας ένα πολύτιμο αρχείο που αποτυπώνει σημαντικές στιγμές της ιστορίας της.

Ένα αρχείο γεμάτο ιστορία

Στο αρχείο του Studio Κλεισθένης περιλαμβάνονται μοναδικές εικόνες από τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα του στόλου της Ολυμπιακής, τις χαρακτηριστικές στολές των αεροσυνοδών και του ιπτάμενου προσωπικού, αλλά και την εξέλιξη του αεροδρομίου της Αθήνας.

Οι φωτογραφίες καταγράφουν την ανάπτυξη των αεροπορικών εγκαταστάσεων, σημαντικές εκδηλώσεις, τηλεοπτικές παραγωγές και στιγμές που συνδέθηκαν με την πορεία της εταιρείας και τη σύγχρονη ελληνική ιστορία.