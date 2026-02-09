Notam της Τουρκίας αμφισβητεί το FIR Αθηνών λίγο πριν από τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

Τη βεντάλια των παράλογων διεκδικήσεων της στο Αιγαίο, μέσω Navtex και Notam, ανοίγει η Άγκυρα με τελευταία προκλητική ενέργεια την έκδοση επείγουσας αεροναυτικής ειδοποίησης με την οποία αμφισβητεί την ελληνική δικαιοδοσία στο Αιγαίο με αφορμή την άσκηση «Τρίαινα», στην οποία συμμετέχουν μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας.

Και όλα αυτά, δύο 24ωρα πριν τη μετάβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τη συνεδρίαση του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας στην Άγκυρα.

H Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) είχε εκδώσει Notam (AO244/26LGGG) για τη διεξαγωγή άσκησης χωρίς πραγματικά πυρά μεταξύ Χίου, Ικαρίας και Σάμου.

Η Τουρκία, όπως έπραξε και με τις «επ΄αόριστον» Navtex των προηγούμενων εβδομάδων, επαναφέρει το αφήγημα περί αποστρατικοποίησης ελληνικών νησιών του ανατολικού Αιγαίου, και προχωρώντας στις γνωστές αναφορές στη Συνθήκη της Λωζάνης, εξέδωσε νέα παράνομη Notam (ΑΟ388/26).

Η Αθήνα αντέδρασε άμεσα, με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να εκδίδει νέα Νotam (Α0262/26), μέσω της οποίας απορρίπτει ως άκυρους και ανυπόστατους την τουρκικούς ισχυρισμούς, ξεκαθαρίζοντας ότι αποκλειστική αρμοδιότητα για την έκδοση Notam στο FIR Αθηνών έχει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.