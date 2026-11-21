Ένα ποτήρι αλκοόλ, φθηνό και εύκολο να βρεθεί, εξελίχθηκε σε τραγωδία για δεκάδες οικογένειες στη βορειοανατολική Ινδία. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 180 νοσηλεύτηκαν στην πολιτεία Μανιπούρ, έπειτα από κατανάλωση ποτού που θεωρείται ύποπτο για νοθεία. Οι αρχές προσπαθούν πλέον να βρουν τι ακριβώς συνέβη.

Δύο νοσοκομεία γεμάτα μέσα σε 48 ώρες

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ο πρωθυπουργός της πολιτείας, Γιούμναμ Κεμτσάντ Σινγκ, ανακοίνωσε την Παρασκευή (20/11) ότι οι νεκροί είχαν φτάσει τους 11 μέσα σε δύο μόλις μέρες. Οι πρώτοι θάνατοι καταγράφηκαν στις 18 Νοεμβρίου στην περιοχή Τσαντέλ, ενώ οι περισσότεροι ασθενείς προέρχονταν από την περιοχή Τσακπικαρόνγκ και γειτονικά χωριά.

Η εφημερίδα Indian Express κάνει λόγο για πάνω από 300 ανθρώπους που χρειάστηκαν περίθαλψη, με τους ασθενείς να μεταφέρονται σε διάφορα νοσηλευτικά ιδρύματα της πόλης Ιμπάλ. Ο Σινγκ επισκέφθηκε την Παρασκευή τα νοσοκομεία Shija και Babina, όπου νοσηλεύονταν περισσότεροι από 140 και 41 ασθενείς αντίστοιχα. Περιστατικά αντιμετωπίστηκαν επίσης στο Ινστιτούτο Ιατρικών Επιστημών Τζαουαχαρλάλ Νεχρού και στο Περιφερειακό Ινστιτούτο Ιατρικών Επιστημών.

Οι ασθενείς παρουσίαζαν ζάλη, κοιλιακό πόνο και γενική αδιαθεσία, ενώ ορισμένοι χρειάστηκε να υποβληθούν σε αιμοκάθαρση. Οι γιατροί συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάστασή τους, καθώς η δηλητηρίαση από μεθανόλη μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές.

Από πού προήλθε το ύποπτο αλκοόλ

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ποτό ίσως αγοράστηκε από την περιοχή Σούγκνου, στη γειτονική περιφέρεια Κακτσίνγκ. Η ακριβής προέλευσή του και η ουσία που προκάλεσε τη δηλητηρίαση δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Ο πρωθυπουργός της Μανιπούρ διέταξε έρευνα και διαβεβαίωσε ότι όσοι ευθύνονται θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη. Ανακοίνωσε επίσης ότι ειδική ιατρική ομάδα, με επικεφαλής γιατρό γενικής ιατρικής και εφοδιασμένη με τα απαραίτητα φάρμακα, αναχώρησε για την περιφέρεια Τσαντέλ για να ενισχύσει την αντιμετώπιση των περιστατικών. Τοπικοί αξιωματούχοι και εθελοντές κινητοποιήθηκαν για να μεταφέρουν ασθενείς από απομακρυσμένα χωριά στα νοσοκομεία της Ιμπάλ.

Γιατί η μεθανόλη είναι τόσο επικίνδυνη

Οι δηλητηριάσεις από παράνομο αλκοόλ είναι επαναλαμβανόμενο πρόβλημα στην Ινδία, όπου φθηνά ποτά κυκλοφορούν εκτός των επίσημων δικτύων ελέγχου. Ορισμένα περιέχουν μεθανόλη, μια τοξική χημική ουσία βιομηχανικής χρήσης που μπορεί να προκαλέσει τύφλωση, σοβαρές οργανικές βλάβες και θάνατο.

Σύμφωνα με το AFP, τον Μάιο του 2026 τουλάχιστον 15 άνθρωποι πέθαναν από νοθευμένο αλκοόλ στην Πούνε και στη γειτονική Πίμπρι-Τσιντσουάντ, στην πολιτεία Μαχαράστρα. Τον Αύγουστο, 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 60 επηρεάστηκαν σε ανάλογο περιστατικό στην περιφέρεια Μπαβναγκάρ, στην πολιτεία Γκουτζαράτ.

Οι αρχές του Μανιπούρ συνεχίζουν τις έρευνες. Προτεραιότητα παραμένουν η περίθαλψη των ασθενών και ο εντοπισμός της πηγής του ύποπτου αλκοόλ.