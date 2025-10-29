Νότια Κορέα: Απένειμε την υψηλότερη διάκριση στον Τραμπ - Του χάρισε χρυσό στέμμα

Η υψηλότερη διάκριση της Νότιας Κορέας περίμενε τον Τραμπ κατά την επίσκεψή του στη χώρα. Συγκεκριμένα, ένα αντίγραφο χρυσού στέμματος και το «Μεγάλο Τάγμα του Μουγκούνγκουα», υποδέχτηκαν τον Αμερικανό πρόεδρο, σύμφωνα με ανακοίνωση του προεδρικού γραφείου.

Ο Τραμπ προσγειώθηκε στη Νότια Κορέα στο τελευταίο σκέλος του ταξιδιού του στην Ασία, το οποίο περιλάμβανε επίσης στάσεις στη Μαλαισία και την Ιαπωνία, με σημαντικές εμπορικές συνομιλίες να αναμένονται με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζε Μιουνγκ και τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ.

Αμερικανικά και νοτιοκορεατικά πολεμικά αεροσκάφη συνόδευσαν το Air Force One κατά την προσέγγιση, και στον διάδρομο προσγείωσης μια νοτιοκορεατική στρατιωτική μπάντα υποδέχτηκε τον Τραμπ με μια ερμηνεία του «YMCA» και πυροβολισμούς τιμής, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Γιατί «καλοπιάνει» τον Τραμπ η Νότια Κορέα

Ο Λι ελπίζει να κερδίσει παροχές από τον Τραμπ σε μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις με στόχο τη μείωση των αμερικανικών δασμών στη Νότια Κορέα, και έχει προσελκύσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ επαινώντας την προσέγγισή του προς τη Βόρεια Κορέα.

Το γραφείο του Λι ανακοίνωσε ότι, σε αναγνώριση του ρόλου του Τραμπ ως «ειρηνοποιού» στην κορεατική χερσόνησο, του απονεμήθηκε το «Μεγάλο Τάγμα του Μουγκούνγκουα», που πήρε το όνομά του από το εθνικό λουλούδι της Νότιας Κορέας, έναν ροζ ιβίσκο, γνωστό και ως «Ρόδο της Σαρόν» στα αγγλικά.

Πηγή: Reuters

«Θα ήθελα να το φορέσω αμέσως», είπε ο Τραμπ όταν του απονεμήθηκε το λαμπερό βραβείο. Ένας αξιωματούχος της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι είναι ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που λαμβάνει αυτή την τιμή.

Από την πλευρά του ο Τραμπ υποσχέθηκε να βοηθήσει «να λυθούν» τα προβλήματα της Νότιας Κορέας με τη βόρεια γείτονά της. Η Βόρεια και Νότια Κορέα βρίσκονται τεχνικά σε πόλεμο καθώς το 1953 υπέγραψαν ανακωχή και όχι σε ειρηνευτική συμφωνία. «Θα εργαστούμε πολύ σκληρά με τον Κιμ Γιονγκ Ουν και με όλους για την επίλυση των προβλημάτων, γιατί αυτό έχει νόημα», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, εξηγώντας ότι δεν κατάφερε να «βρει την κατάλληλη χρονική στιγμή» για να συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, ο Τραμπ πραγματοποίησε μια σειρά συνόδων κορυφής με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, πριν οι συνομιλίες διακοπούν, καθώς η Πιονγιάνγκ προχώρησε με την ανάπτυξη των πυρηνικών όπλων και των βαλλιστικών πυραύλων της. Την Τετάρτη, ο Τραμπ επανέλαβε την πρόσκλησή του να συναντήσει ξανά τον Κιμ, αλλά μέχρι στιγμής η Βόρεια Κορέα δεν έχει σχολιάσει τις τελευταίες του προτάσεις.

Ο Λι και ο Τραμπ συναντήθηκαν σε ένα μουσείο στην πόλη Γκιονγκτζού, μια ήσυχη τουριστική πόλη γεμάτη με ιστορικούς τάφους και παλάτια από την εποχή που ήταν πρωτεύουσα του αρχαίου βασιλείου Σίλα, το οποίο κυβέρνησε περίπου το ένα τρίτο της κορεατικής χερσονήσου μέχρι τον 9ο αιώνα.

Ο Τραμπ έλαβε ως δώρο ένα αντίγραφο του χρυσού στέμματος Cheonmachong. Το ευαίσθητο πρωτότυπο, το οποίο βρέθηκε σε έναν τάφο στο Γκιονγκτζού, διαθέτει ψηλά χρυσά δόντια και κρεμαστά φύλλα.

Ο Λι και ο Τραμπ είχαν ένα γεύμα εργασίας που περιελάμβανε σάλτσα σαλάτας Thousand Island, σε αυτό που το γραφείο του Λι χαρακτήρισε ως μια αναφορά στην «επιτυχημένη πορεία του Τραμπ στην πατρίδα του, τη Νέα Υόρκη». Στο μενού περιλαμβάνονταν επίσης τοπικές σπεσιαλιτέ που δεν προσδιορίστηκαν «σύμφωνα με τις προτιμήσεις του Προέδρου Τραμπ».

Αναμένει τη συνάντηση με τον Σι

Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με δείπνο με τους ηγέτες του Βιετνάμ, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας, του Καναδά, της Ταϊλάνδης και της Σιγκαπούρης. Τρεις διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι ορισμένοι από αυτούς τους ηγέτες άλλαξαν το πρόγραμμά τους για να φιλοξενήσουν τον Τραμπ, ο οποίος έφτασε και θα αναχωρήσει πριν από την προγραμματισμένη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) την Παρασκευή και το Σάββατο.

Από το προεδρικό αεροσκάφος ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει να έχει «μια εξαιρετική συνάντηση» με τον Σι αύριο Πέμπτη στη διάρκειας της οποίας «θα λυθούν πολλά προβλήματα». «Τους έχουμε μιλήσει και δεν θα αυτοσχεδιάσουμε σε αυτή τη συνάντηση (...) Νομίζω ότι θα πετύχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για τη χώρα μας και για τον κόσμο, πραγματικά», επεσήμανε ο Αμερικανός πρόεδρος από το Air Force One.

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι θα μειωθούν οι δασμοί που έχει επιβάλει στην Κίνα σε αντίποινα για τον τρόπο που διαχειρίζεται την κρίση της φαιντανύλης στις ΗΠΑ.

Αν και οι διαπραγματευτές του Πεκίνου και της Ουάσινγκτον ισχυρίζονται ότι έχουν καταλήξει σε ένα «πλαίσιο» για μια συμφωνία, μένει να φανεί αν ο Τραμπ και ο Σι, οι οποίοι δεν έχουν συναντηθεί πρόσωπο με πρόσωπο εδώ και 6 χρόνια, θα οριστικοποιήσουν όντως μια εκεχειρία στον διμερή εμπορικό πόλεμο που έχει οδηγήσει τις αγορές σε κατακόρυφη πτώση και έχει διαταράξει τις αλυσίδες παραγωγής. Ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι «δεν είναι σίγουρος» αν θα συζητήσει με τον Σι για το ευαίσθητο ζήτημα της Ταϊβάν, του νησιού το οποίο διεκδικεί το Πεκίνο.