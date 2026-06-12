Νότια Κορέα - Τσεχία 2-1: Ο... γνώριμος Χουάνγκ «καθάρισε» στην πρεμιέρα με γκολ και ασίστ

Ιδανικό ξεκίνημα στο Παγκόσμιο Κύπελλο για τη Νότια Κορέα, η οποία επικράτησε με 2-1 της Τσεχίας στη Γουαδαλαχάρα, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του 1ου ομίλου, πραγματοποιώντας ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Ασιάτες ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Ιν Μπεόμ Χουάνγκ, που με γκολ και ασίστ οδήγησε την εθνική του ομάδα σε ένα ονειρικό τρίποντο στο πρώτο ματς της διοργάνωσης.

Το ματς

Οι Ασιάτες είχαν τον έλεγχο του αγώνα από τα πρώτα λεπτά, κυκλοφόρησαν καλύτερα την μπάλα και δημιούργησαν τις πιο επικίνδυνες ευκαιρίες, με τον Σον να αποτελεί τη μόνιμη πηγή κινδύνου για την αντίπαλη άμυνα. Ωστόσο, ο Κόβαρ κράτησε ανέπαφη την εστία του και το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ.

Παρά την υπεροχή της Κορέας, η Τσεχία ήταν εκείνη που βρήκε πρώτη τον δρόμο προς τα δίχτυα. Στο 59ο λεπτό, ο Κρέιτσι εκμεταλλεύτηκε εκτέλεση πλαγίου και με δυνατή κεφαλιά έκανε το 1-0, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του κόντρα στη ροή του αγώνα.

Η απάντηση των Νοτιοκορεατών ήταν άμεση. Στο 67’, ο Χουάνγκ πήρε την κατάσταση στα χέρια του, πέρασε δύο αντιπάλους και με εξαιρετικό τελείωμα ισοφάρισε σε 1-1, αλλάζοντας πλήρως τη δυναμική της αναμέτρησης.

Λίγα λεπτά αργότερα, η Τσεχία πίστεψε πως ανέκτησε το προβάδισμα, όμως το γκολ του Σούτσεκ ακυρώθηκε μέσω VAR για οφσάιντ.

Η εξέλιξη αυτή έδωσε νέα ώθηση στην Κορέα, η οποία ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 80’. Ο Χουάνγκ δημιούργησε ξανά και ο Χιεόν από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1.

Στα τελευταία λεπτά οι Τσέχοι πίεσαν για την ισοφάριση, όμως ο Κιμ Σέουνγκ-Γκου πραγματοποίησε καθοριστικές επεμβάσεις, διατηρώντας το προβάδισμα της ομάδας του μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Νότια Κορέα: Κιμ Σέουνγκ-Γκου, Λι Χαν-Μπεόν, Κιμ Μιν-Τζάε, Λι Γκι-Χιουκ, Σέολ Γιουνγκ-Γου, Χουάνγκ Ιν-Μπέομ (84′ Τζιν-Γκιου), Πάικ Σέουνγκ-Χο (84′ Τζιν-Σέοπ Παρκ) , Λι Τάε-Σέοκ (69′ Τζι-Ζουνγκ), Λι Κανγκ-Ιν, Λι Τζάε-Σουνγκ (63′ Χε-Τσαν Χουάνγκ), Σον Χέουνγκ-Μιν (69′ Γκιου)

Τσεχία: Ματέι Κόβαρ, Στέπαν Χάλουπεκ, Ρόμπιν Χρανάτς, Λάντισλαβ Κρέιτσι, Βλαντιμίρ Τσούφαλ, Τόμας Σούτσεκ, Αλεξάντρ Σόικα (85′ Χίτιλ), Γιάροσλαβ Ζέλενι, Πάβελ Σουλτς (64′ Άνταμ Χλόζεκ), Λούκας Πρόβοντ (64’Μίχαλ Σάντιλεκ), Πάτρικ Σικ (64′ Τόμας Χόρι)

Η βαθμολογία