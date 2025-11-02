Νότιγχαμ Φόρεστ: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρέχει οικονομική βοήθεια σε φίλαθλους που δέχτηκαν επίθεση

Ο Ευάγγελος Μαρινάκης, ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ Φόρεστ, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη και τον θαυμασμό του για τον ηρωισμό φιλάθλων της ομάδας που βρέθηκαν στο επίκεντρο της μαζικής επίθεσης με μαχαίρι σε τρένο με προορισμό το Λονδίνο, το βράδυ του Σαββάτου.



Σύμφωνα με το BBC, έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν δύο άνδρες επιτέθηκαν σε επιβάτες τρένου που ταξίδευε από το Ντονκάστερ προς τη βρετανική πρωτεύουσα. Οι δράστες, Βρετανοί γύρω στα 30, συνελήφθησαν, ενώ οι Αρχές διευκρίνισαν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις τρομοκρατίας.



Μεταξύ των επιβατών ήταν και οπαδοί της Νότιγχαμ Φόρεστ, που επέστρεφαν από το παιχνίδι με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η στάση τους, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, βοήθησε να αποτραπούν ακόμη χειρότερες συνέπειες.



Σε ανακοίνωση του συλλόγου αναφέρεται: «Πολλοί επέδειξαν εξαιρετικό θάρρος, το οποίο αναμφίβολα βοήθησε να αποφευχθούν ακόμα χειρότερα. Ολόκληρη η οικογένεια της Νότιγχαμ Φόρεστ στέκεται στο πλευρό τους καθώς αναρρώνουν».





Ο Μαρινάκης με προσωπική του δήλωση υπογράμμισε: «Όλοι στη Νότιγχαμ Φόρεστ είμαστε συγκλονισμένοι και βαθιά λυπημένοι για ό,τι συνέβη. Το θάρρος και η ανιδιοτέλεια που έδειξαν οι οπαδοί μας αντιπροσωπεύουν το καλύτερο πρόσωπο της ανθρωπότητας και της κοινότητάς μας. Θα διασφαλίσουμε ότι κάθε φίλαθλος που επλήγη από το περιστατικό θα λάβει την απαραίτητη οικονομική και ιατρική υποστήριξη για την αποκατάστασή του».