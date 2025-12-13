Νότης Μηταράκης: «Η πολιτική πλέον δεν είναι χώρος που προσελκύει ανθρώπους που έχουν μια καριέρα»

Ο Νότης Μηταράκης ήταν καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στο “Καλύτερα Αργά” του Action 24 και μίλησε για την πολιτική, τους φίλους που έχει κάνει, τον μισθό του, αλλά και τις δύο φορές που την… πάτησε! «Στην εταιρία που δούλευα στην Αγγλία, οι Βρετανοί ήταν μειοψηφία. Δηλαδή υπάρχει μια πολύ δυναμική γενιά από χώρες της Ασίας, κυρίως Ινδοί και Κινέζοι, οι οποίοι είναι άνθρωποι που για να καταφέρουν να ξεφύγουν από μια χώρα του 1 δισεκατομμυρίου είναι υπέρλαμπρα μυαλά, τα οποία έχουν δουλέψει πάρα πολύ σκληρά. Βλέπουμε πλέον σε πολύ μεγάλες αγορές, να έχουν πολύ ηγετικό ρόλο σε σχέση με τους Ευρωπαίους οι οποίοι καλά έκαναν και δίνουν έμφαση στην ισορροπία μεταξύ δουλειάς, εργασίας, οικογένειας, προσωπικής ζωής, αλλά σε ένα διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον χάνουν χώρο».

«Έλλειψη πολιτικής ηγεσίας»

«Σε σχέση με τον μισθό του βουλευτή, ο μισθός που έπαιρνα στην εταιρία ήταν αρκετά μεγαλύτερος. Το γεγονός ότι είχα κάνει μια διεθνή καριέρα και κατάφερα να μπω στην πολιτική έχοντας μια οικονομική ανεξαρτησία, μου έδωσε μια αίσθηση ασφάλειας. Υπάρχει ένα βαθύτερο πρόβλημα. Η πολιτική πλέον δεν είναι χώρος που προσελκύει ανθρώπους που έχουν καριέρα. Άμα δείτε στη διεθνή πολιτική, ανθρώπους που παραιτήθηκαν από καριέρα, προσέξτε τη φράση, όχι ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες, δημόσιοι υπάλληλοι, καθηγητές, ανεργοί ή είχαν ένα μαγαζί δικό τους, που άφησαν καριέρα, παραιτήθηκαν από συγκεκριμένη δουλειά, για να πάνε να κάνουν πολιτική, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι πάρα πολύ λίγοι. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα! Είναι αυτό που λέμε στην Ευρώπη πάρα πολύ έντονα, ότι υπάρχει έλλειψη πολιτικής ηγεσίας».

«Ένας αξιόλογος κόσμος»

«Η πολιτική έχει και μια ωραία πλευρά. Είμαι πολύ τυχερός με τους συναδέλφους που έχω στη Βουλή και στην Κυβέρνηση. Έχω κάνει πάρα πολλές φιλίες. Έχει εξαιρετικό κόσμο. Η ποιότητα των ανθρώπων είναι πάρα πολύ καλή. Κρατάω πολύ συστηματικά σχέσεις με συναδέλφους. Οργανώνω πολύ συχνά τραπέζια, παρέες, να βγούμε. Προσπαθώ να κρατάω αυτή τη διαπροσωπική σχέση. Είναι ένας πολύ αξιόλογος κόσμος, ο οποίος πραγματικά πονάει αυτόν τον τόπο».

Αρνητικό viral

«Την έχω πατήσει δύο φορές στην καριέρα μου τον τελευταίο χρόνο. Η πρώτη ήταν όταν αποφάσισε κάποιος στο Υπουργείο να φτιάξει ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο με μία μπάλα για κάθε υπάλληλο. Με φωνάζουν να πάω να βάλω την μπάλα με το πρόσωπό μου. Όντας πλέον πιο έμπειρος στα πολιτικά, μόλις είδα την μπάλα με το πρόσωπό μου, λέω μέσα μου, αυτό θα γίνει αρνητικό viral. Και έγινε αρνητικό viral.

Η δεύτερη φορά που την πάτησα είναι όταν μου έφεραν μία πρόταση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για να δημιουργήσουμε ένα τάγμα έφιππης αστυνομίας. Την πάτησα γιατί αυτοί που τελικά το πρότειναν, όταν έσκασε η δυσκολία, εξαφανίστηκαν. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα της πολιτικής. Την ευθύνη βέβαια την έχει πάντα ο προτείνων».