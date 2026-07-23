Νότης Σφακιανάκης: H σπάνια φωτογραφία στην παραλία από περασμένες δεκαετίες

Μια σπάνια φωτογραφία που απεικονίζει τον Νότη Σφακιανάκη, είδε το φως της δημοσιότητας τα τελευταία 24ωρα. Μία εικόνα που δείχνει μία διαφορετική πλευρά της ζωής του αγαπημένου τραγουδιστή, που τα τελευταία χρόνια έχει αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

Οι δημόσιες εμφανίσεις ήταν πάντα περιορισμένες και σχετικές με τη δουλειά του. Ο Νότης δεν αγαπούσε ποτέ την κοσμικότητα.Όσο για την προσωπική του ζωή και την καθημερινότητα του; Ούτε λόγος να μοιραστεί δημόσια τα εν οίκω του. Παρόλο που ο κόσμος τον αγαπούσε και ήθελε να μαθαίνει για εκείνον, ο Νότης Σφακιανάκης ήταν πάντα προσεκτικός και φρόντιζε να διαφυλάσσει την ιδιωτικότητά του.

Αυτή η φωτογραφία, μέσα απο το προφίλ «arxontas.notis» από το instagram,δημιουργημένο από θαυμαστή του, έρχεται στο φως αποκαλύπτοντας μια πτυχή της καθημερινότητας του πριν εκτοξευθεί στην κορυφή.

Δείτε τη φωτογραφία σε μια ξέγνοιαστη καλοκαιρινή στιγμή δεκαετίες πίσω: