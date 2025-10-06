Νούμερα τηλεθέασης: «Voice» και «Φαντάσματα» κέρδισαν - Πώς πήγε η πρεμιέρα της Κοκκίνου

Με την πρεμιέρα του «Don’t forget the lyrics» ολοκληρώθηκε το line up των προγραμμάτων για το α’ μισό της φετινής τηλεοπτικής σεζόν στο prime time της Κυριακής. Ένα τάλεντ σόου, ένα τηλεπαιχνίδι, μία δραματική και μία κωμική σειρά διεκδικούν την προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού και η μάχη που θα δοθεί το επόμενο δίμηνο θα είναι πολύ σκληρή!

Αδιαφιλονίκητο φαβορί

Το «The Voice of Greece» στον ΣΚΑΪ κέντρισε για ακόμη μία φορά τους τηλεθεατές που το βράδυ της Κυριακής 5/10 συντονίστηκαν με τον σταθμό για να απολαύσουν τον Γιώργο Καπουτζίδη και την κριτική επιτροπή (Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας, Γιώργος Μαζωνάκης, Έλενα Παπαρίζου) να αναζητά ταλέντα στις Blind Auditions. Σύμφωνα με τα στοιχεία μέτρησης τηλεθέασης της Nielsen, το σόου ανέβασε το κανάλι του Νέου Φαλήρου στο 22,5% στο σύνολο του κοινού και στο 17% στο δυναμικό κοινό, κατέκτησε δηλαδή διπλή πρωτιά στο prime time.

Έχει το κοινό της

Τα «Φαντάσματα» έχουν αποδείξει πια πως έχουν κερδίσει τους τηλεθεατές, που τα έβαλαν στο κυριακάτικο πρόγραμμά τους. Η κωμική σειρά του STAR έπιασε 13,4% στο γενικό σύνολο του κοινού, ενώ τα πήγε πολύ καλύτερα στους 18-54 χρόνων όπου άγγιξε το 16%.

Χλιαρή πρεμιέρα

Η Έλλη Κοκκίνου ανέλαβε για πρώτη φορά χρέη οικοδέσποινας στο «Don’t forget the lyrics» και ήταν άνετη, χαλαρή και επικοινωνιακή. Παρόλα αυτά όμως, η επίσημη πρώτη του νέου μουσικού τηλεπαιχνιδιού του ΑΝΤ1 ήταν κάπως χλιαρή, αφού έκανε μόλις 10,9% στο γενικό σύνολο και 9,6% στο δυναμικό κοινό.

«Ελιά» για το σύνολο

Θα πίστευε κανείς πως η ακλόνητη μέχρι πρότινος «Γη της Ελιάς» θα συσπείρωνε τους τηλεθεατές της τώρα που παίζει τον Επίλογο και φτάνει στο φινάλε της. Αυτό συμβαίνει εν μέρει, αφού η δραματική σειρά του MEGA τα πάει καλά στο σύνολο και όχι στα δυναμικά κοινά. Την Κυριακή 5/10 το σίριαλ του Ανδρέα Γεωργίου έκανε 16,1% στο γενικό σύνολο και μόλις 8,8% στους 18-54 χρόνων.