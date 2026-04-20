Νόβα: Στον «Τροχό της Τύχης» μου μιλούσαν άσχημα, με κατηγορούσαν, έκλαιγα και έβγαλα ψυχοσωματικά

Ένα flashback στην επαγγελματική της διαδρομή έκανε η Τζούλια Νόβα μιλώντας στην εκπομπή «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα» και αναφέρθηκε στον «Τροχό της Τύχης».

«Γενικά υπήρχαν διάφορα θέματα. Σίγουρα αν έκανα τώρα αυτή τη δουλειά, μπορεί και να παρέμενα γιατί πολλά πράγματα θα τα είχα διαχειριστεί τελείως διαφορετικά. Τότε ήμουν πολύ μικρούλι, ήμουν πολύ αγαθό και καλό. Ήταν από τις πρώτες μου δουλειές και ήμουν ένα παιδάκι το οποίο δεν άντεχε καθόλου τις εντάσεις, με αποτέλεσμα, σε περίπτωση που κάποιος μπορεί να μου μιλούσε λίγο πιο έντονα ή να με αδικούσε, να μην πολυμιλούσα και να σκύβω το κεφάλι.

Υπήρχαν μέρες που μπορεί να πηγαίναμε για γύρισμα στις 10:30 το πρωί και να φεύγαμε στις 2 το βράδυ. Άποψη μου είναι ότι εγώ ήμουν σωστή επαγγελματίας. Ήμουν στην ώρα μου. Για κάποιο λόγο, πίσω στα παρασκήνια, ακουγόταν κάτι τελείως αλλιώτικο με αποτέλεσμα να έρχονται όλοι στο καμαρίνι μου, με κατηγορούσαν ότι εγώ έφταιγα που καθυστερήσαμε και τα λοιπά. Επειδή όμως ήξερα ακριβώς το τι έκανα, όλο αυτό με στενοχωρούσε. Μου φώναζαν και μιλούσαν πολύ άσχημα, έκλαιγα μετά και στενοχωριόμουν. Έβγαλα ψυχοσωματικά επειδή δεν μου άρεσε όλο αυτό» εξομολογήθηκε.

«Με τον Πέτρο δεν είχα κανένα θέμα, δεν έφταιγε σε κάτι» θέλησε να επισημάνει κλείνοντας, μιλώντας για τον παρουσιαστή Πέτρο Πολυχρονίδη.