Νόβακ Τζόκοβιτς: Αυτό είναι το αστρονομικό ποσό που νοικιάζει τη βίλα του στη Σερβία

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αγαπά την πατρίδα του, τη Σερβία, έχει επιλέξει όμως να μένει στη Γλυφάδα, αφού θεωρεί την Ελλάδα κάτι σαν δεύτερη πατρίδα του! Ταυτόχρονα όμως εκμεταλλεύεται την ακίνητη περιουσία προς όφελός του.

Ο 39χρονος τενίστας μπορεί να μην νοικιάζει το σπίτι που έχει στη Μαρμπέγια της Ισπανίας, δεν συμβαίνει το ίδιο με τη βίλα που έχει στη λίμνη Πάβλοβατς στη Σερβία, ένα πραγματικό καταφύγιο μέσα στη φύση ιδανικό για μεγάλες παρέες και οικογένειες.

Εκεί όπου η πολυτέλεια συναντά τη μαγεία της φύσης

Η Βίλα Τζόκοβιτς, όπως ονομάζεται, βρίσκεται μέσα σε ένα πολυτελές κτήμα και περιβάλλεται από γαλήνια φυσική ομορφιά, προσφέροντας εκπληκτική θέα στη λίμνη Πάβλοβατς και τα καταπράσινα τοπία. Αποτελείται από 8 υπνοδωμάτια και προσφέρει έναν τέλειο συνδυασμό απομόνωσης και μπορεί να γίνει δική σου με… μόλις 15.000€ ανά ημέρα!

Αυτή είναι η βίλα του Νόβακ Τζόκοβιτς στη λίμνη Πάβλοβατς στη Σερβία που ενοικιάζεται έναντι 15.000€ ημερησίως!



πηγή: LVH pic.twitter.com/oPEIM6o0DY — Flash.gr (@flashgrofficial) June 11, 2026

Μπαίνοντας στη Βίλα Τζόκοβιτς, η κομψότητα του εσωτερικού της σχεδιασμού είναι αμέσως εμφανής. Ξεχωρίζει το μεγάλο σαλόνι με το τζάκι που σε κερδίζει αμέσως και η τεράστια τραπεζαρία. Ο χώρος είναι διακοσμημένος στα χρώματα του μπεζ, του γκρι και του μπλε. Δίπλα στο σαλόνι, βρίσκεται η πλήρως εξοπλισμένη επαγγελματική κουζίνα, σχεδιασμένη να ικανοποιήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις της μαγειρικής.

Αυτό το πολυτελές ενοικιαζόμενο σπίτι στη Σερβία διαθέτει επίσης οκτώ πολυτελή υπνοδωμάτια, προσβάσιμα από τη μεγάλη ξύλινη σκάλα. Κάθε δωμάτιο προσφέρει ένα καταφύγιο ηρεμίας και άνεσης και φυσικά αμέτρητα μπάνια, μπαλκόνια, κάβα, playroom, γυμναστήριο, χώρο ευεξίας, σάουνα και πισίνες.

Το εξωτερικό της βίλας διαθέτει περιποιημένους κήπους που είναι ιδανικοί για περπάτημα και αθλητικές δραστηριότητες μέσα στη φύση. Όλα αυτά λοιπόν δεν αξίζουν τα 15.000€ σου;