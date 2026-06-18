Νόβακ Τζόκοβιτς: Το μοναδικό drone show που έστησε για τα γενέθλια της γυναίκας του

Η Γέλενα Τζόκοβιτς έγινε 40 χρόνων και ο αγαπημένος της άντρας, Νόβακ Τζόκοβιτς έστησε για εκείνη και τα δυο τους παιδιά ένα μοναδικό σόου με drone που έβαλε… φωτιά στον αθηναϊκό ουρανό.

Όλα συνέβησαν σε μια παραλία στα νότια προάστια όπου η οικογένεια βρέθηκε δίχως ακριβώς να γνωρίζει τι θα επακολουθούσε.

Ξαφνικά ο ουρανός γέμισε με εκατοντάδες drone που υψώθηκαν και άρχισαν να κάνουν το δικό τους σόου σχηματίζοντας μεταξύ άλλων το «χρόνια πολλά», αλλά και τα ονόματα των παιδιών τους, Τάρα και Στέφαν.

Η οικογένεια Τζόκοβιτς ζει πλέον μόνιμα στην Ελλάδα και μάλιστα έχει επιλέξει για τόπο κατοικίας της τα νότια προάστια, όπως και πολλοί άλλοι ξένοι πολίτες γιατί είναι ένα από τα πιο όμορφα μέρη στην Αθήνα.