Now is Your Run: Η Huawei θα παρουσιάσει στη Μαδρίτη τις νέες φορητές συσκευές επόμενης γενιάς

Η Huawei ανακοινώνει την επερχόμενη εκδήλωση παρουσίασης καινοτόμων προϊόντων, HUAWEI Innovative Product Launch, στη Μαδρίτη της Ισπανίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 26 Φεβρουαρίου 2026. Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρίσκεται το όραμα "Now is Your Run", το οποίο παίρνει σάρκα και οστά μέσα από μια πλήρη σειρά κορυφαίων προϊόντων. Στην έκθεση θα παρουσιαστεί η νέα εποχή στα smart wearables, τα smartphones, τις συσκευές ήχου και τα tablets, όπου οι στοχευμένες εξελίξεις στην τεχνολογία, η επαγγελματικού επιπέδου φωτογραφία και τα έξυπνα οικοσυστήματα επαναπροσδιορίζουν τις δυνατότητες της τεχνολογίας.

Αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής του λανσαρίσματος είναι το επόμενης γενιάς HUAWEI WATCH GT Runner 2. Μετά από πέντε χρόνια εντατικής έρευνας και ανάπτυξης (R&D) και δοκιμές με περισσότερους από 100 δρομείς, η Huawei επιστρέφει δυναμικά στην αγορά των επαγγελματικών running ρολογιών. Μάλιστα, η απόδοση της συσκευής έχει ήδη αποδειχθεί στις πιο απαιτητικές συνθήκες του πραγματικού κόσμου.

Ως επίσημος τεχνολογικός συνεργάτης της dsm-firmenich Running Team -της ελίτ ομάδας στην οποία ανήκει και ο θρύλος του μαραθωνίου Eliud Kipchoge- η Huawei δοκίμασε το ρολόι σε πραγματικούς αγώνες. Στον πρόσφατο Ημιμαραθώνιο της Βαρκελώνης 2026, ο Jake Smith σημείωσε τον δεύτερο καλύτερο χρόνο της καριέρας του φορώντας το ακυκλοφόρητο smartwatch , ενώ νωρίτερα φέτος, στον Ημιμαραθώνιο Burj2Burj στο Ντουμπάι, ο Joshua Cheptegei κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο καταγράφοντας τις επιδόσεις του με την ίδια συσκευή.

Σχεδιασμένο για να καλύπτει τις απαιτήσεις ενός επαγγελματία δρομέα, αλλά ταυτόχρονα να είναι προσιτό στους καθημερινούς δρομείς , το HUAWEI WATCH GT Runner 2 ενσωματώνει ειδική λειτουργία επαγγελματικού μαραθωνίου. Προσφέρει απόλυτη ακρίβεια στον εντοπισμό GPS, ακόμα και σε δύσκολα αστικά περιβάλλοντα και υψηλής ακρίβειας παρακολούθηση της φυσιολογίας του σώματος, όπως η μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού (HRV), η ποιότητα του ύπνου και τον φόρτο προπόνησης. Τα δεδομένα αυτά τροφοδοτούν απευθείας τους προηγμένους αλγόριθμους της Huawei , μετατρέποντας το ελαφρύ αυτό smartwatch στο απόλυτο εργαλείο στρατηγικής για κάθε αγώνα.



Η δυναμική είσοδος της Huawei στο επαγγελματικό τρέξιμο υποστηρίζεται από την αποδεδειγμένη κυριαρχία της στην παγκόσμια αγορά. Το 2025, η εταιρεία κατέκτησε την 1η θέση σε μερίδιο αγοράς στον κλάδο των wearables, ξεπερνώντας τις 200 εκατομμύρια αποστολές συσκευών παγκοσμίως μέχρι τα μέσα του έτους.



Όλα τα νέα προϊόντα του οικοσυστήματος και το επαναστατικό HUAWEI WATCH GT Runner 2 θα αποκαλυφθούν πλήρως στην εκδήλωση της Μαδρίτης στις 26 Φεβρουαρίου.