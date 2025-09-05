Νούμερο 1 στο Netflix η ταινία για τον Light - Ξεπέρασε «μεγαθήρια» της πλατφόρμας

Πρώτη στις προτιμήσεις του ελληνικού κοινού στις ταινίες του Netflix , αναδείχθηκε το ντοκιμαντέρ για τη ζωή του τράπερ Light, μία από τις πιο δημοφιλείς φιγούρες της συγκεκριμένης μουσικής σκηνής στην Ελλάδα, με «στρατευμένους» φανς αλλά και πολλούς επικριτές.

Τη σχεδόν δίωρη ταινία-ντοκιμαντέρ, με τίτλο «No Cap: 2 years of Light», που έκανε πρεμιέρα στο Netflix πριν λίγες ημέρες, σκηνοθετεί ο διεθνώς καταξιωμένος Ντένης Ηλιάδης, ο οποίος έχει στο ενεργητικό του πολλές κινηματογραφικές επιτυχίες όπως την αμερικανική ταινία «Το Τελευταίο Σπίτι Αριστερά» και την ελληνική «Hardcore».

Η ταινία παρακολουθεί στιγμές από την καθημερινή ζωή, τη δραστηριότητα, τις συναυλίες και τα ταξίδα του Light, παρουσιάζοντας συνεντεύξεις από τον ίδιο και τους ανθρώπους που τον περιβάλλουν, προσπαθώντας να συνθέσει το περιβάλλον που τον διαμόρφωσε ως καλλιτεχνική προσωπικότητα, αλλά και «ρίχνοντας ματιές» γενικά στην τραπ κουλτούρα στην Ελλάδα.

Παρακολουθούμε έτσι την πορεία ενός αγοριού, με μητέρα από την Κένυα και πατέρα Πόντιο, που μεγάλωσε σε μια φτωχογειτονιά των Γιαννιτσών, τις δυσκολίες, τις διαψεύσεις, την επαφή και την παράλληλη πορεία του με άλλες υποκουλτούρες, όπως με τους Ρομά, αλλά και με παραβατικές συμπεριφορές, μέχρι να φτάσει στην καλλιτεχνική αναγνώριση στην ελληνική σκηνή του χιπ χοπ.

«Αυτό το ντοκιμαντέρ ακολουθεί τον τραπ καλλιτέχνη Light, που ξεπερνά προκαταλήψεις και προσωπικές τραγωδίες για να γίνει από τους πιο δημοφιλείς ράπερ στην Ελλάδα», σημειώνεται στη λεζάντα του Netflix.

Η ταινία βέβαια δεν κυκλοφόρησε τώρα, αλλά περίπου ένα χρόνο πριν και είναι παραγωγή της Village Cinemas, με επικεφαλής τον Πάρι Κασιδόκωστα-Λάτση (Good Time, Daddio, Grandma) και τον Κωνσταντίνο Μουτσινά (Short Fuse, Cavewoman).

Η ταινία βρήκε ανταπόκριση και στους κινηματογράφους. Ωστόσο, η στενότερη επαφή του Netflix με το νεανικό κοινό -που αποτελεί κατά κύριο λόγο το κοινό του Light- εξηγεί ίσως την ακόμα πιο θερμή υποδοχή του «No Cap» μέσα από τη streaming πλατφόρμα.

«Μέσα από τον αγώνα του Light, το No Cap στέλνει το μήνυμα της αυθεντικότητας και της δύναμης που ο καθένας μπορεί να ανακαλύψει μέσα του, ανεξαρτήτως συνθηκών ή εμποδίων», αναφέρεται στο trailer της ταινίας, ανοίγοντας μία μεγάλη συζήτηση που αφορά την δυναμική εμφάνιση του τραπ στην Ελλάδα που αναμένεται να συνεχιστεί με ένταση τα επόμενα χρόνια.