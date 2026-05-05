Ντάισελμπλουμ για συνάντηση με Βαρουφάκη: Έλεγε ότι είμαστε όλοι τρελοί - Το «άδειασμα» από Τσίπρα

Αποκαλυπτικός ήταν ο Γερούν Ντάισελμπλουμ, μιλώντας στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ «Στο χιλιοστό», για την πρώτη συνάντηση που είχε με τον Γιάνη Βαρουφάκη το 2015, στο υπουργείο Οικονομικών.



Ο πρώην πρόεδρος του Eurogroup και νυν δήμαρχος του Αϊντχόφεν ανέφερε ότι ο τότε υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας έκανε δύσκολη την κατάσταση, με αρκετούς, μάλιστα, μεταξύ αυτών και τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, να προσπαθούν να τον αποτρέψουν να έρθει στην Ελλάδα.

«Υπήρχε μία διαφορά που έκανε δύσκολη την κατάσταση. Υπήρχε ένας νέος άνθρωπος που έλεγε ότι είμαστε όλοι τρελοί και πως η προσέγγιση που είχαμε τα τελευταία χρόνια ήταν λάθος. Έτσι, κάποιοι συνάδελφοι με συμβούλεψαν να μην πάω στην Αθήνα», είπε αρχικά.



Κάνοντας ειδική μνεία στον Σόιμπλε, είπε: «Νομίζω πως πίστευε ότι έπρεπε να είναι ξεκάθαρο ποια πλευρά ήταν εκείνη που ζητούσε κάτι, και ποια πλευρά ήταν σε θέση να πει «ναι» ή «όχι». Είχε να κάνει με επίδειξη ισχύος. Και πάλι, διαφωνούσα με αυτό. Εξελέγησαν δημοκρατικά, ήταν η νέα κυβέρνηση στην Αθήνα και έπρεπε να συνεργαστούμε μαζί τους», σημείωσε ο Ντάισελμπλουμ.

Οι άδειοι διάδρομοι στο υπουργείο Οικονομικών

Στη συνέχεια, έκανε λόγο για περίεργο κλίμα στο υπουργείο Οικονομικών. Μάλιστα, του έκανε εντύπωση το ότι οι διάδρομοι ήταν άδειοι, ενώ υποστήριξε πως Γιάνης Βαρουφάκης τού είπε ότι θα απέλυε 300 υπαλλήλους του υπουργείου.



«Ανταλλάξαμε φιλικές κουβέντες και γνωριστήκαμε. Κάτι που με εξέπληξε και θυμάμαι ακόμα είναι πως είπε ότι θα απέλυε 300 άτομα. Δεν είμαι σίγουρος για τον αριθμό, αλλά είπε ότι θα απέλυσε εκατοντάδες υπαλλήλους του υπουργείου επειδή δεν είναι αξιόπιστοι. Μου έκανε εντύπωση ότι οι διάδρομοι ήταν άδειοι, οπότε ίσως να τους είχε ήδη διώξει όλους. Πολύ παράξενη ατμόσφαιρα», επισήμανε.

«Αυτός ο τύπος ανέτρεπε όλα όσα προσπαθούσα να καταφέρω»

Αναφορικά με τη δήλωση του τότε υπουργού Οικονομικών της Ελλάδας που έφερε και την περιβόητη χειραψία τους, αλλά και την ατάκα «μόλις σκότωσες την τρόικα», ο κ. Ντάισελμπλουμ περιέγραψε ότι δεν καταλάβαινε όσα έλεγε ο Γιάνης Βαρουφάκης, καθώς υπήρχε καθυστέρηση και με τη διερμηνέα.



«Όλα αυτά λέγονταν στα ελληνικά, οπότε άκουγα τον τόνο της φωνής του αλλά δεν καταλάβαινα τι έλεγε. Για κάποιον λόγο η διερμηνέας αργούσε πολύ. Οπότε, βρέθηκα να κάθομαι δίπλα σε αυτόν τον τύπο που ανέτρεπε όλα όσα προσπαθούσα να καταφέρω, που ήταν να τους ηρεμήσω όλους και να υπάρξει εποικοδομητική συζήτηση. Τα ανέτρεπε όλα αυτά, ενώ δεν ήμουν σίγουρος για το τι έλεγε», περιέγραψε.

Πώς ο Τσίπρας «άδειασε» τον Βαρουφάκη

Μετά την επεισοδιακή συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια της οποίας ο τότε υπουργός Οικονομικών αποκάλεσε την τρόικα «σαθρά δομημένη επιτροπή», τονίζοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει πρόθεση να συνεργαστεί μαζί της, ο Γιάννης Στουρνάρας πήρε τηλέφωνο τον Μάριο Ντράγκι.



««Εξεπλάγην» μου λέει ο Ντράγκι. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα» ανέφερε ο κ. Στουρνάρας και μετά ανέλαβε πρωτοβουλία. «Κάν' το άμεσα, γιατί αυτή τη στιγμή, αν αυτό το πράγμα διαδοθεί στην Ευρώπη, θα είναι πάρα πολύ τοξικό» του απάντησε ο Μάριο Ντράγκι και αμέσως ο κ. Στουρνάρας τηλεφώνησε στον Αλέξη Τσίπρα και του μετέφερε την ανησυχία, μαζί με τον τηλεφωνικό αριθμό του κεντρικού τραπεζίτη.



Ο κ. Τσίπρας κάλεσε, με τη σειρά του, τον κ. Ντράγκι και τον διαβεβαίωσε ότι θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις και πως δεν θα ισχύσουν τα λεγόμενα του κ. Βαρουφάκη.



Ο Γερούν Ντάισελμπλουμ αποχωρούσε απογοητευμένος από την Αθήνα, εκτιμώντας ότι ο Γιάνης Βαρουφάκης «δεν ήταν αρκετά έξυπνος και οξυδερκής», βγάζοντας το συμπέρασμα πως «με αυτόν τον τύπο αποκλείεται να βρούμε λύση».

