Νταντάδες της Γειτονιάς: Ανοίγει η πλατφόρμα, ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τι πρέπει να ξέρετε

Σε μία σημαντική κίνηση στήριξης της σύγχρονης οικογένειας και της ενίσχυσης της απασχόλησης, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας προχωρά στην υλοποίηση του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς», το οποίο εισέρχεται στην τελική του φάση.

Στόχος του είναι να γεφυρώσει το κενό που δημιουργείται μεταξύ της λήξης της άδειας μητρότητας και της εγγραφής των παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, με την επίσημη πλατφόρμα να αναμένεται να ανοίξει εντός της ημέρας, δίνοντας το «πράσινο φως» για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και οργανωμένου δικτύου φροντίδας βρεφών σε όλη τη χώρα.

Η υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας για την πρώτη φάση του προγράμματος, ανέφερε ότι αυτή αφορά την υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή στο Μητρώο Επιμελητών. Η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε ένα ευρύ φάσμα ατόμων, όπως:

Επαγγελματίες του κλάδου της φύλαξης και παιδαγωγοί.

Φοιτήτριες και φοιτητές συναφών αντικειμένων.

Άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως παππούδες και γιαγιάδες, προσφέροντας θεσμική κάλυψη στην ενδοοικογενειακή φροντίδα.

Προϋποθέσεις και κριτήρια ασφαλείας

Η ασφάλεια των βρεφών (από 2 μηνών έως 2,5 ετών) είναι το κεντρικό ζητούμενο του προγράμματος, με αυστηρές προϋποθέσεις για την εγγραφή των επιμελητών στο μητρώο, όπως:

Λευκό ποινικό μητρώο.

Πιστοποιητικά υγείας που επιβεβαιώνουν την καταλληλότητα για φροντίδα βρεφών.

Τρίωρη διαδικτυακή επιμόρφωση από το Υπουργείο.

Σεμινάρια πρώτων βοηθειών από εξειδικευμένους φορείς (ΕΚΑΒ ή Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός).

Απαιτείται απόφοιτος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Σημαντικό είναι ότι κάθε επιμελητής μπορεί να αναλάβει φροντίδα έως και τριών παιδιών, ενώ οι γονείς διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν επιμελητή εφόσον κρίνουν ότι χρειάζεται.

Οικονομική ενίσχυση και εισοδηματικά κριτήρια

Το πρόγραμμα προβλέπει οικονομική ενίσχυση προς τους γονείς, μέσω voucher, που διαμορφώνεται ως εξής:

500 ευρώ για γονείς με πλήρη απασχόληση.

300 ευρώ για γονείς με μερική απασχόληση ή όσους βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας.

Τα εισοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται ως εξής:

Για 1 παιδί: Ατομικό εισόδημα μητέρας έως 24.000€.

Για 2 παιδιά: Ατομικό εισόδημα μητέρας έως 27.000€.

Για 3+ παιδιά: Δεν ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια.

Ειδική μέριμνα για συνταξιούχους

Μία καινοτομία του προγράμματος είναι η δυνατότητα συμμετοχής των συνταξιούχων. Όπως επεσήμανε η κ. Μιχαηλίδου, οι συνταξιούχοι που θα εγγραφούν ως επιμελητές για να προσφέρουν υπηρεσίες φροντίδας σε εγγόνια ή σε παιδιά της γειτονιάς δεν θα υποστούν καμία περικοπή ή παρακράτηση στη σύνταξή τους, αναγνωρίζοντας έτσι τη σημασία της προσφοράς της τρίτης ηλικίας στην υποστήριξη της εργαζόμενης οικογένειας.

Με το άνοιγμα της πλατφόρμας να είναι προ των πυλών, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ενεργοποίησή της, καθώς θα αποτελέσει το σημείο συνάντησης για γονείς και επιμελητές, δημιουργώντας ένα νέο μοντέλο κοινωνικής συνοχής και φροντίδας για τα παιδιά.