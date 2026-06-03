Νταντάδες της Γειτονιάς: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για γονείς - Ποιοι παίρνουν έως 500 ευρώ

Ανοίγει σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, η πλατφόρμα ntantades.gov.gr για τους γονείς που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» και να λάβουν οικονομική ενίσχυση για τη φροντίδα βρεφών και νηπίων.

Η νέα φάση του προγράμματος αφορά πλέον τις οικογένειες: οι γονείς θα μπορούν να μπαίνουν στην πλατφόρμα, να αναζητούν επιμελητή ή επιμελήτρια από το Μητρώο και, εφόσον πληρούν τα κριτήρια, να λάβουν voucher που φτάνει έως τα 500 ευρώ τον μήνα. Σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το πρόγραμμα αφορά παιδιά ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών.

Τι είναι το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς»

Το πρόγραμμα προβλέπει οικονομική ενίσχυση των γονέων για τη φροντίδα βρεφών και νηπίων στο σπίτι, είτε στην οικογενειακή κατοικία είτε στον χώρο του επιμελητή ή της επιμελήτριας, με στόχο να διευκολυνθούν οι γονείς στην εργασία, στην αναζήτηση εργασίας ή στις σπουδές τους.

Η δράση έχει και κοινωνικό στόχο: την καλύτερη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, αλλά και τη στήριξη της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Ποιοι δικαιούνται voucher έως 500 ευρώ

Η οικονομική ενίσχυση διαμορφώνεται ανάλογα με την εργασιακή κατάσταση του γονέα.

Το voucher φτάνει τα 500 ευρώ τον μήνα για γονείς που εργάζονται με πλήρη απασχόληση, είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι. Για γονείς που εργάζονται με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, για φοιτήτριες/σπουδάστριες ή για εγγεγραμμένους ανέργους, η ενίσχυση φτάνει τα 300 ευρώ τον μήνα.

Σημαντική λεπτομέρεια: όσοι είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στη ΔΥΠΑ μπορούν να λάβουν την αξία τοποθέτησης για διάστημα έως τρεις μήνες, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΣΠΑ.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Για να χαρακτηριστεί ένας γονέας ωφελούμενος, ισχύουν εισοδηματικά όρια. Το ετήσιο ατομικό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 24.000 ευρώ για ένα παιδί και τις 27.000 ευρώ για δύο παιδιά. Για οικογένειες με τρία παιδιά και άνω, σύμφωνα με το υπουργείο, δεν ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια.

Μετά την επιλογή επιμελητή ή επιμελήτριας και τη σύναψη συμφωνίας, το ποσό του voucher καταβάλλεται στον γονέα για την κάλυψη της φροντίδας του παιδιού.

Μπορεί να είναι νταντά η γιαγιά;

Ναι, με προϋποθέσεις. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν ως επιμελητές και πρόσωπα από το οικείο περιβάλλον της οικογένειας, όπως για παράδειγμα η γιαγιά, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Επιμελητών.

Κάθε επιμελητής ή επιμελήτρια μπορεί να φροντίζει έως τρία παιδιά ταυτόχρονα. Ωστόσο, για παιδιά κάτω του ενός έτους ισχύουν ειδικότεροι περιορισμοί: μπορούν να φροντίζονται έως δύο παιδιά κάτω του ενός έτους, ενώ στην περίπτωση φροντίδας έως τριών παιδιών, μόνο ένα μπορεί να είναι κάτω του ενός έτους.

Πώς γίνεται η διαδικασία

Οι γονείς μπαίνουν στην επίσημη πλατφόρμα ntantades.gov.gr, αναζητούν επιμελητή ή επιμελήτρια από το Μητρώο και προχωρούν στη συμφωνία για τη φροντίδα του παιδιού.

Στη συμφωνία μεταξύ γονέα και επιμελητή περιλαμβάνονται ο τόπος και ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών, το ύψος της αμοιβής και το περιεχόμενο της φροντίδας.

Η φροντίδα μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, καθημερινή υγιεινή του παιδιού, παροχή ή προετοιμασία γευμάτων, τήρηση προγράμματος ύπνου, παιχνίδι και εκπαιδευτικές δραστηριότητες ανάλογα με την ηλικία, συνοδεία σε περιπάτους και φροντίδα για ασφαλές περιβάλλον.

Η πλατφόρμα για τους επιμελητές είχε ανοίξει νωρίτερα. Σύμφωνα με το υπουργείο, μέχρι τώρα οι επισκέψεις έχουν ξεπεράσει τις 81.000, οι οριστικές υποβολές αιτήσεων είναι περίπου 1.500, ενώ 650 αιτήσεις έχουν ήδη ολοκληρωθεί και εγκριθεί, αφού ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά.

Το υπουργείο εκτιμά ότι το πρόγραμμα θα καλύπτει περίπου 4.500 έως 5.000 παιδιά τον χρόνο.