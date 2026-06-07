Νταντάδες της Γειτονιάς: Για πόσο διάστημα δικαιούνται οι οικογένειες voucher έως 500€ τον μήνα

Σημαντικές δυνατότητες για χιλιάδες οικογένειες σε όλη τη χώρα προσφέρει το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», που «άνοιξε» την Τετάρτη (3/6), με την πλατφόρμα ntantades.gov.gr να δέχεται ήδη τις αιτήσεις των ωφελούμενων.

Σαφές πλαίσιο για τη διάρκεια και το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης που λαμβάνουν οι οικογένειες μέσω του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς» θέτει το Άρθρο 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 7836/2026 (ΦΕΚ Β' 2307/23.04.2026), το οποίο καθορίζει τη λειτουργία της αξίας τοποθέτησης (voucher), τη χρονική της ισχύ και τους όρους επιλεξιμότητας.



Σύμφωνα με τη ρύθμιση, το voucher καταβάλλεται σε μηνιαία βάση και διαμορφώνεται ανάλογα με την εργασιακή κατάσταση του γονέα ή κηδεμόνα. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ποσό 500 ευρώ μηνιαίως για βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2 ετών και 6 μηνών, όταν ο ωφελούμενος εργάζεται με πλήρη απασχόληση, είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος.



Αντίστοιχα, προβλέπεται ενίσχυση 300 ευρώ μηνιαίως για περιπτώσεις μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης, καθώς και για φοιτητές, σπουδαστές, εγγεγραμμένους ανέργους ή δικαιούχους άλλων συναφών προγραμμάτων φύλαξης, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.



Η οικονομική ενίσχυση καλύπτει την αμοιβή του επιμελητή ή της επιμελήτριας, δηλαδή του προσώπου που παρέχει τη φροντίδα του παιδιού, και καταβάλλεται για όσο διάστημα ισχύει η έγγραφη συμφωνία μεταξύ των δύο μερών ή μέχρι το παιδί να φτάσει το ανώτατο ηλικιακό όριο που ορίζει το πρόγραμμα.

Τι ισχύει αν ο γονέας είναι άνεργος

Ωστόσο, το Άρθρο 14 θέτει και έναν σημαντικό περιορισμό: στην περίπτωση που ο γονέας ή κηδεμόνας είναι εγγεγραμμένος ως άνεργος στο μητρώο της ΔΥΠΑ, η μέγιστη διάρκεια χορήγησης της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες. Μετά το διάστημα αυτό, η παροχή του voucher διακόπτεται, ακόμη κι αν το παιδί παραμένει εντός ηλικιακών ορίων.



Παράλληλα, το ΦΕΚ ορίζει ότι επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται οι πληρωμές που πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος της συμφωνίας και αποδεικνύονται μέσω εργοσήμου και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών. Η επιλεξιμότητα των πληρωμών συνδέεται άμεσα με την τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος.



Συνολικά, η διάρκεια ωφέλειας για μια οικογένεια δεν είναι σταθερή αλλά εξαρτάται από δύο βασικούς παράγοντες:

την ηλικία του παιδιού (έως 2,5 έτη) και

την εργασιακή κατάσταση του γονέα.

Έτσι, το πρόγραμμα μπορεί να καλύψει από λίγους μήνες έως και πάνω από δύο χρόνια φροντίδας, εφόσον πληρούνται συνεχώς οι όροι συμμετοχής.

Το ΦΕΚ προβλέπει επίσης ανώτατο όριο παιδιών ανά επιμελητή, προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η ασφάλεια της παρεχόμενης φροντίδας. Κάθε επιμελητής μπορεί να αναλάβει τη φροντίδα έως τριών παιδιών συνολικά, είτε αυτά προέρχονται από μία οικογένεια είτε από περισσότερες. Η πρόβλεψη αυτή αποσκοπεί στη διατήρηση ενός ασφαλούς και λειτουργικού πλαισίου φύλαξης, με επαρκή χρόνο και προσοχή για κάθε παιδί.

Κάθε επιμελητής/τρια επιτρέπεται να παρέχει τις υπηρεσίες του στον ίδιο τόπο και χρόνο:

μέχρι τριών (3) παιδιών, για παιδιά ηλικίας από δύο (2) μηνών έως δύο (2) ετών και έξι (6) μηνών, εκ των οποίων μόνο ένα (1) παιδί μπορεί να είναι ηλικίας κάτω του ενός (1) έτους,

μέχρι δύο (2) παιδιών, για παιδιά ηλικίας κάτω του ενός (1) έτους.

Στα παραπάνω όρια συμπεριλαμβάνονται και τα παιδιά του/της επιμελητή/τριας, εφόσον αυτά είναι έως δύο (2) ετών και έξι (6) μηνών.

Παππούδες και γιαγιάδες στο πρόγραμμα

Στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη των εργαζόμενων γονέων και η διευκόλυνση της συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, μέσω της παροχής οικονομικής ενίσχυσης για τη φροντίδα βρεφών και νηπίων ηλικίας από δύο μηνών έως δυόμισι ετών. Σε αντίθεση με όσα πολλοί πίστευαν, δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Επιμελητών δεν έχουν μόνο επαγγελματίες βρεφονηπιοκόμοι ή παιδαγωγοί, αλλά και πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως οι παππούδες και οι γιαγιάδες, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα κριτήρια που ορίζει το ΦΕΚ.

Η δυνατότητα αυτή δίνει σε πολλές οικογένειες τη λύση να αξιοποιήσουν πρόσωπα εμπιστοσύνης για τη φύλαξη των παιδιών τους, χωρίς να απαιτείται η συνεργασία με επαγγελματία εκτός οικογενειακού περιβάλλοντος. Έτσι, ένας παππούς ή μια γιαγιά που πληροί τις προϋποθέσεις μπορεί να εγγραφεί στο μητρώο, να συνδεθεί με την οικογένεια μέσω της πλατφόρμας και να παρέχει υπηρεσίες φροντίδας στο εγγόνι του στο πλαίσιο της δράσης.