Ντέμης Νικολαΐδης: Το ταξίδι ένα χρόνο μετά την απώλεια της συντρόφου του, Αλεξάνδρας

Στην Αμοργό βρέθηκε ο Ντέμης Νικολαΐδης, αποζητώντας στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας μακριά από την καθημερινότητα και τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Ο πρώην ποδοσφαιριστής βρέθηκε στο νησί των Κυκλάδων, συνδυάζοντας τις διακοπές του με την αγάπη του για την μουσική, αφού έδωσε το παρών του στην συναυλία του Παύλου Παυλίδη.

Η φετινή του απόδραση έρχεται μετά από μια δύσκολη περίοδο που έζησε σε προσωπικό επίπεδο, αφού ένα χρόνο πριν είχε βιώσει την απώλεια της αγαπημένης του συντρόφου, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, σε ηλικία 41 ετών, ύστερα από την γενεά μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Από τότε, ο Ντέμης Νικολαΐδης θέλησε να κρατήσει χαμηλό προφίλ, αποφεύγοντας τα φώτα της δημοσιότητας, προχωρώντας στη ζωή με διακριτικότητα και πάντα με σεβασμό προς την μνήμη της αγαπημένης του.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής που δεν σταμάτησε ποτέ να εκφράζει την αγάπη του για το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό, συνεχίζει να διατηρεί την εκπομπή του «Build Up» στην αθλητική πλατφόρμα Athletiko με τον Μιχάλη Τσόχο και τον Ανδρέα Σάμαρη.