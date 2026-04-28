Ντεμπελέ και Ουπαμεκανό δώρισαν φανέλες και κάλεσαν τους συμπολίτες τους στο Παρί - Μπάγερν

Το παν στο ποδόσφαιρο και στην ζωή είναι να μην ξεχνάς ποτέ από που ξεκίνησες. Αυτό φαίνεται πως δεν το ξεχνάει ο Ουσμάν Ντεμπελέ και ο Νταγιότ Ουπαμεκανό, καθώς προχώρησαν σε μια συγκινητική κίνηση εν όψει του πρώτου ημιτελικού του Champions League.

Οι δυο Γάλλοι θα βρεθούν αντιμέτωποι το βράδυ της Τετάρτης (28/4 22:00) καθώς η Παρί Σεν Ζερμέν θα φιλοξενήσει την Μπάγερν Μονάχου στο «Πάρκ ντε Πρένς». Ο Ντεμπελέ ξεκίνησε από πολύ μικρός τα ποδοσφαιρικά του βήματα στο Εβρέ, δίπλα στο Βερνόν που γεννήθηκε, ενώ ο Ουπαμεκανό έχει καταγωγή από την γαλλική κοινότητα της Νορμανδίας. Επομένως αποφάσισαν να προχωρήσουν σε μια πολύ όμορφη κίνηση απέναντι στους κατοίκους του Εβρέ και γείτονές τους.

Συγκεκριμένα έστειλαν φανέλες των δυο ομάδων με τα ονόματά τους, αλλά και τους προσκάλεσαν όλους στον αποψινό ημιτελικό του Champions League στο Παρίσι, ανάμεσα σε Παρί και Μπάγερν. Μάλιστα δεν το έκαναν απρόσωπα, καθώς τους κάλεσαν έναν έναν για αν τους το πουν αυτοπροσώπως. Πόσο όμορφη κίνηση από τους Γάλλους διεθνής.