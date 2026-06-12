Ντεμπούτο της SpaceX στη Wall Street - Ο Έλον Μασκ έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, ιδιοκτήτης της SpaceX, έδωσε το σύνθημα της εκκίνησης για την ιστορική είσοδο στο χρηματιστήριο της αεροδιαστημικής εταιρείας, υποσχόμενος να μεταφέρει τους ανθρώπους στον πλανήτη Άρη.



«Η SpaceX θέλει να μπορέσει να σας μεταφέρει στη Σελήνη, στον Άρη και τελικά ακόμα πιο μακριά και είμαι πεπεισμένος πως μαζί με την απίστευτη ομάδα που διαθέτουμε εδώ στη SpaceX, θα το καταφέρουμε για εσάς» δήλωσε ο Μασκ την Παρασκευή (12/6), από την έδρα της εταιρείας στο Στάρμπεϊς (Τέξας), στιγμές πριν από την έναρξη της συνεδρίασης στη Wall Street.



H SpaceX επιβεβαίωσε χθες τον στόχο της να αντλήσει 75 δισεκατομμύρια δολάρια κατά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, ένα ποσό τριπλάσιο από το παγκόσμιο ρεκόρ που διατηρεί από το 2019 η πετρελαϊκή εταιρεία Saudi Aramco. Σήμερα ξεκίνησε τη διαπραγμάτευσή της στο χρηματιστήριο με τιμή 150 δολάρια ανά μετοχή, σημειώνοντας άνοδο 11% από την αρχική δημόσια προσφορά.

Η περιουσία του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο σημείωσε θεαματική αύξηση λόγω της διαπραγμάτευσης των μετοχών του αεροδιαστημικού ομίλου, η οποία αποτιμούσε, γύρω στις 19.00 ώρα Ελλάδας, τη SpaceX σε περίπου 2,13 τρισεκατομμύρια δολάρια. Ο Μασκ ελέγχει περίπου το 42% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Γνωστός για τις λαμπρές τεχνολογικές του ανακαλύψεις, ο Μασκ έσπασε το φράγμα του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων όσον αφορά την περιουσία του και έγινε ο πρώτος μεγιστάνας στον πλανήτη που το πετυχαίνει. Πριν από την πρώτη συναλλαγή της SpaceX, το Forbes υπολόγιζε την καθαρή περιουσία του Μασκ στα 982,6 δισεκατομμύρια δολάρια.