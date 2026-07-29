«Ντέρτι»: Το πρώτο άλμπουμ φωτογραφιών από τα γυρίσματα της σειράς του ΑΝΤ1

Λίγο πριν ανάψει η μαρκίζα του νυχτερινού κέντρου ΝΤΕΡΤΙ και η ζωή των ηρώων ξεδιπλωθεί, γυρίζουμε τις σελίδες του πρώτου άλμπουμ φωτογραφιών από τα γυρίσματα του νέου σίριαλ του ΑΝΤ1.

Κάθε φωτογραφία αφηγείται ένα κομμάτι της πλοκής και αιχμαλωτίζει όχι μόνο τις στιγμές που θα δούμε στην οθόνη, αλλά και τα βλέμματα, τις ανάσες, τα χαμόγελα και τις σιωπές πριν από την τελική λήψη.

Και όταν πια τα φώτα της μαρκίζας ανάψουν, όταν το κοινό συναντηθεί με τη Στέλλα, την Ξένια, τον Άρη, τον Αλέκο, τον Πασχάλη, τη Βούλα, τον Λεωνίδα και τη Μάρθα αυτό το άλμπουμ θα θυμίζει πως πίσω από κάθε δυνατό πλάνο κρύβεται μια δημιουργική ομάδα από ηθοποιούς, σκηνοθέτες, τεχνικούς, μακιγιέρ και κομμωτές.

Δείτε πώς ο γεμάτος αποχρώσεις κόσμος της σειράς του ΑΝΤ1, «Ντέρτι», και οι καθηλωτικές ιστορίες του αποκαλύπτονται μέσα από τα φωτογραφικά κλικ…

Το story

Πάτρα, 1987: η Στέλλα (Ευγενία Ξυγκόρου) επιστρέφει στην πόλη που γεννήθηκε για να συναντήσει ξανά μετά από χρόνια τη μητέρα της, την Ξένια (Κλέλια Ρένεση), που την είχε εγκαταλείψει όταν ήταν μικρό παιδί για να κυνηγήσει το όνειρό της. Η Ξένια, η θρυλική τραγουδίστρια του νυχτερινού κέντρου ΝΤΕΡΤΙ, θα έρθει αντιμέτωπη με την κόρη που άφησε πίσω της και κανείς δεν ξέρει αν αυτή η επανένωση θα φέρει τη συγχώρεση ή θα ανοίξει πληγές που ακόμα αιμορραγούν.

Στις αποσκευές της η Στέλλα, εκτός από τους φόβους της κρύβει και τον έρωτά της για τον Άρη (Νικόλας Χαλκιαδάκης), μια επικίνδυνη αγάπη, που για να επιβιώσει πρέπει να μείνει μυστική. Και οι δύο ξέρουν ότι δεν πρέπει να είναι μαζί, και οι δύο όμως θα συνειδητοποιήσουν σύντομα ότι το μόνο που έχουν είναι ο ένας τον άλλον.

Στον πυρήνα της ιστορίας και ο Αλέκος (Τάσος Νούσιας), ο άντρας της Ξένιας και ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου ΝΤΕΡΤΙ. Το βασίλειό του είναι η νύχτα, όμως κάτω από τη λαμπερή μαρκίζα, ζει μια άλλη σκοτεινή ζωή. Η βιτρίνα της αυτοκρατορίας του θα ραγίσει και εκείνος θα κάνει τα πάντα για να μη χάσει την κυριαρχία του.

Ο Πασχάλης (Φάνης Μουρατίδης), αστυνόμος στην Ασφάλεια Πατρών είναι αποφασισμένος να βρει την αλήθεια που κρύβεται μέσα στον σκληρό κόσμο του Αλέκου και όταν την αντικρίσει κατάματα θα έρθει σε σύγκρουση με τη γυναίκα του Βούλα (Ευαγγελία Συριοπούλου), αδελφή της Ξένιας.

Ο Λεωνίδας (Λεωνίδας Κακούρης), πρώτο ανδρικό όνομα του νυχτερινού κέντρου Ντέρτι θα παλέψει και αυτός με τους δικούς του δαίμονες και θα δει τη φιλία του με τον Αλέκο και τον Πασχάλη να δοκιμάζεται με τον πιο εφιαλτικό τρόπο. Δίπλα του, αλλά και απέναντί του, η πρώην γυναίκα του, η Μάρθα (Θεοδώρα Σιάρκου) που θα πρέπει να αποφασίσει εάν μπορεί να τον εμπιστευτεί ξανά.

Το σενάριο της σειράς έγραψαν η Μελίνα Τσαμπάνη και ο Πέτρος Καλκόβαλης και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Σπύρος Ρασιδάκης.