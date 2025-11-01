Ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, ο μεγαλύτερος (μαζί με τον Πελέ) και συνάμα πιο αμφιλεγόμενος ποδοσφαιριστής που πάτησε ποτέ το πόδι του σε τούτο τον πλανήτη, γεννήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 1960. Αν ζούσε, θα είχε κλείσει τα 65 του. Η ζωή του μοιάζει με παραμύθι.

Από τότε που ως μικρό παιδί ξεκίνησε να κάνει γκελ με πορτοκάλια, μέχρι να αποκτήσει την πρώτη του μπάλα, έως την ημέρα που έφυγε τόσο άδοξα, πριν από πέντε χρόνια, με το τοπίο να παραμένει θολό ακόμη και σήμερα.

Ο άνθρωπος που λατρεύτηκε σαν Θεός, που έγινε η πιο αναγνωρίσιμη προσωπικότητα σε όλο τον πλανήτη, πάνω και από τον Πάπα, δεν γινόταν να περάσει απαρατήρητος. Ό,τι κι αν έκανε, ήταν πρώτο θέμα παντού. Δεν έκανε, ωστόσο, καμία προσπάθεια να φτιάξει το προφίλ του. Όσο εκρηκτικός κι απρόβλεπτος ήταν μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, άλλο τόσο ήταν και στην προσωπική του ζωή. Μια ζωή που δυστυχώς το νήμα της κόπηκε νωρίς και ακόμη αναζητούνται τα αίτια.

Οι μεγάλες στιγμές της καριέρας του

Το 1986, με την εθνική Αργεντινής, σκόραρε το θρυλικό «Χέρι του Θεού» και το «Γκολ του Αιώνα» στο ματς με την Αγγλία στο Μουντιάλ. Ήταν η δική του απάντηση στον πόλεμο των Φόκλαντ, μια συστάδα νησιών κοντά στην πατρίδα του που, όμως, βρίσκονται υπό βρετανική κατοχή. Οι Άγγλοι κέρδισαν αυτόν τον σύντομο πόλεμο, αλλά ο Ντιέγκο δεν ξέχασε και φρόντισε να τους εκδικηθεί με τον δικό του τρόπο. Με την πονηριά, αλλά και το ατελείωτο μεγαλείο του.

Με τη Νάπολι (1984-1991) κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα Ιταλίας στην ιστορία του συλλόγου, καθώς και το Κύπελλο UEFA 1989. Στον ιταλικό Νότο λατρεύτηκε και λατρεύεται σαν Θεός. Κι όχι μόνο εκεί.

Η ημέρα που έφυγε ο Θεός και το μυστήριο

Ο Ντιεγκίτο πέθανε στις 25 Νοεμβρίου 2020 σε ηλικία 60 ετών, από καρδιοαναπνευστική ανακοπή στη βίλα του στο Tigre, πέρα από το Μπουένος Άιρες. Αυτό συνέβη σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά από εγχείρηση για αιμάτωμα στον εγκέφαλο (3 Νοεμβρίου), και είχε επιστρέψει στο σπίτι για αποκατάσταση.

Οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές της Αργεντινής ξεκίνησαν έρευνα για πιθανή «ανθρωποκτονία από αμέλεια» εναντίον επτά επαγγελματιών υγείας που τον φρόντιζαν (νευροχειρουργός, ψυχίατρος, νοσηλευτές, συντονιστές), οι οποίοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως και 25 χρόνια.

Η ανεξάρτητη ιατρική επιτροπή που συγκροτήθηκε κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η φροντίδα του ήταν «ακατάλληλη, ελλιπής και αμελής».

Ο Μαραντόνα τα τελευταία χρόνια της ζωής του, λόγω των καταχρήσεων, είχε σημαντικά προβλήματα υγείας: καρδιακά, ηπατικά, νεφρικά, είχε εξάρτηση από το αλκοόλ και χρήση ουσιών.

Ο συντονισμός της αποθεραπείας στο σπίτι θεωρήθηκε «μη ενδεδειγμένος». Καρδιολόγοι κατέθεσαν ότι έπρεπε να συνεχίσει σε κλινική αποκατάστασης και όχι σε οικιακή φροντίδα.

Υπάρχουν καταγγελίες ότι η μονάδα στο σπίτι δεν διέθετε εξοπλισμό κατάλληλο για άτομο υψηλού κινδύνου (π.χ. απινιδωτής, επαρκής παρακολούθηση). Πολλά πράγματα που σχετίζονται με τον θάνατο του, προκαλούν ερωτηματικά.

Ο νευροχειρουργός Leopoldo Luque και η ψυχίατρος Agustina Cosachov είναι ανάμεσα στους βασικούς κατηγορούμενους. Ο Luque δήλωσε ότι «έκανε ό,τι μπορούσε» αλλά η πλευρά της εισαγγελίας τον θεωρεί υπεύθυνο για τη μετάβαση στο σπίτι.

Ο θάνατος του Μαραντόνα και οι έρευνες οδήγησαν σε δημόσια συζήτηση για την ποιότητα της υγείας στην Αργεντινή, τη φροντίδα ηλικιωμένων/ασθενών υψηλού κινδύνου, αλλά και για την ευθύνη επαγγελματιών υγείας.

Ο Μαραντόνα εισήχθη στην κλινική Olivos, προάστιο του Μπουένος Άιρες, για να υποβληθεί σε επέμβαση αφαίρεσης αιματώματος στο κεφάλι. Σύμφωνα με δηλώσεις του νευροχειρουργού Leopoldo Luque, η επέμβαση χαρακτηρίστηκε «ρουτίνας» και ο Μαραντόνα είχε εμφανιστεί «οξύς και ήρεμος».

Μετά από οκτώ ημέρες νοσηλείας, πήρε εξιτήριο από τη μονάδα και μεταφέρθηκε για κατ' οίκον νοσηλεία σε νοικιασμένο σπίτι στην περιοχή Tigre, βόρεια του Μπουένος Άιρες. Η επιλογή της κατ' οίκον φροντίδας προκάλεσε ερωτηματικά και επώνυμοι του ιατρικού χώρου τόνιζαν από τότε ότι ο «γιος του Θεού» θα έπρεπε να μείνει σε κλινική αποκατάστασης λόγω του πρόσφατου χειρουργείου και της γενικότερα επιβαρυμένης κατάστασης του.

Καταγράφονται αναφορές ότι η υγεία του Μαραντόνα παρουσίαζε επιδείνωση. Μεταξύ άλλων, καρδιολογικά και ηπατικά προβλήματα, καθώς και ιστορικό αλκοολισμού και εξάρτησης από ναρκωτικά, που είχαν καταγραφεί σε πρόσφατες ιατρικές εκθέσεις.

Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020, στις 12.30 το μεσημέρι (τοπική ώρα) εντοπίστηκε αναίσθητος στο σπίτι του. Η επείγουσα ιατρική επέμβαση δεν απέδωσε. Σύμφωνα με μαρτυρίες στο δικαστήριο, ενδέχεται να ήταν νεκρός για μία ή δύο ώρες προτού τον εντοπίσουν.

Η επίσημη αιτία θανάτου αναφέρεται ως καρδιοαναπνευστική ανακοπή με οξεία πνευμονική εμβολή, σε περιμένοντας κατάσταση αποκατάστασης. Κατατέθηκαν στοιχεία ότι κατά την τελευταία περίοδο δεν υπήρχε εξασφαλισμένη 24ωρη παρουσία ιατρικού εξοπλισμού και επείγουσας φροντίδας.

Ο καθυστερημένος χρόνος άφιξης του ασθενοφόρου και η έλλειψη άμεσης παρέμβασης θεωρούνται κρίσιμα στοιχεία στην έρευνα για την ευθύνη της ομάδας φροντίδας. Όλα τα παραπάνω, όμως, όποια κι αν είναι η ετυμηγορία της δικαιοσύνης, ανήκουν στο παρελθόν. Ο Ντιεγκίτο δεν είναι πια εδώ. Είναι, όμως, εδώ ζωντανές και αναλλοίωτες οι ιστορίες της ζωής του κι εμείς αναφέρουμε -στη μνήμη του- δέκα που θα μείνουν αξέχαστες:

1. Η εξαφάνιση του βραβείου Golden Ball

Ένα από τα πιο παράξενα κεφάλαια αφορά το βραβείο Golden Ball (Χρυσή Μπάλα) που απονεμήθηκε στον Μαραντόνα ως κορυφαίο παίκτη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1986. Το τρόπαιο εξαφανίστηκε για δεκαετίες. Κυκλοφόρησαν φήμες ότι χάθηκε σε παρτίδα πόκερ ή ότι η μαφία στη Νάπολι το έκλεψε και το έλιωσε για να το πουλήσει ως χρυσό. Τελικά, επανεμφανίστηκε ξαφνικά το 2016 και δημοπρατήθηκε το 2024.

2. Η Εκκλησία του Μαραντόνα

Στην Αργεντινή ξεκίνησε στις 30 Οκτωβρίου 1998 (ημερομηνία γέννησης του Μαραντόνα) μια παράξενη θρησκευτική κίνηση: η Iglesia Maradoniana (Εκκλησία του Μαραντόνα) που θεωρεί τον Μαραντόνα ως φιγούρα λατρείας.

3. Η δήλωση για το γκολ-φάντασμα απέναντι στην Αγγλία

Για το περίφημο γκολ με το χέρι (Hand of God) στο Μουντιάλ 1986, ο Μαραντόνα είχε δηλώσει: «Ήταν λίγο με το κεφάλι του Μαραντόνα και λίγο με το χέρι του Θεού». Μια φράση που έγινε θρύλος. Λιγότερο γνωστό είναι πως αργότερα παραδέχθηκε ότι τα συγκεκριμένα λόγια που είπε, του φάνηκαν χρήσιμα στην πορεία για να δημιουργήσει έναν μύθο που ξεπερνά το ποδόσφαιρο.

4. Η παραλίγο έξοδος από τη Νάπολι

Όταν έπαιζε στη Νάπολι (1984-1991), η ιστορία λέει ότι μία ημέρα, αρκετά κουρασμένος από το βάρος της διασημότητας και τον «πόλεμο» με οπαδούς της πόλης, πήρε την απόφαση σχεδόν αυτοβούλως να φύγει και είπε στους ανθρώπους του κλαμπ ότι βάζει τα πράγματά του στο αυτοκίνητο. Η απόφαση αιφνιδίασε τους πάντες.

5. Η επέμβαση και το κρυφό οικογενειακό συμβάν

Το 2005, σε ηλικία περίπου 45 ετών, ο Μαραντόνα υποβλήθηκε σε σοβαρή γαστρική παράκαμψη (bypass) για απώλεια βάρους στην Κούβα. Λιγότερο γνωστό είναι ότι πριν την επέμβαση έκανε τεστ για να μπορεί να αναλάβει ξανά χρέη προπονητή, κάτι όμως που δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί, αφού οι γιατροί έκριναν πως η κατάσταση του έχριζε άμεσης παρακολούθησης για ένα χρονικό διάστημα.

6. Η κλεμμένη φανέλα του '90

Στον τελικό του Μουντιάλ 1990 εναντίον της Δυτικής Γερμανίας, μετά τη λήξη του ματς, η φανέλα του Μαραντόνα κλάπηκε από τα αποδυτήρια. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι το έκαναν οπαδοί της Νάπολι που παρευρέθηκαν ως θεατές. Η φανέλα δεν εμφανίστηκε ποτέ μέχρι σήμερα.

7. Ένα αντισυμβατικό μοντέλο προπονητή

Μεταξύ των πιο περίεργων στιγμών της καριέρας του ως προπονητής ήταν όταν, ενώ ήταν στο τιμόνι της εθνικής Αργεντινής (2010), σε προπόνηση επέτρεψε σε παίκτες που έχαναν σε ποδοσφαιρικό παιχνίδι μεταξύ τους να σουτάρουν στην ομάδα των νικητών και έλαβε μέρος ο ίδιος ως παίκτης-εκτελεστής (ως σπεσιαλίστας που ήταν). Ένα γεγονός που έγινε αντικείμενο συζήτησης και κριτικής ως μη επαγγελματική συμπεριφορά. Σιγά μη χαμπάριαζε.

8. Η σχέση με ηγέτες της Λατινικής Αμερικής

Ο Μαραντόνα διατηρούσε στενές σχέσεις με πολιτικές φυσιογνωμίες, όπως ο Κάστρο και ο Τσάβεζ. Μία άγνωστη ιστορία που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι πως σε βράβευση του στο Καράκας το 2001, ο Τσάβεζ τον προσφώνησε ως σύντροφο Ντιέγκο, προκαλώντας αίσθηση στα διεθνή ΜΜΕ.

9. Η δημόσια κριτική στον Ικάρντι μέσω instagram

Το 2017, σε ζωντανή μετάδοση μέσω Instagram, ο Μαραντόνα εξαπέλυσε έντονη επίθεση κατά του Ικάρντι, δηλώνοντας ότι παίκτες όπως οι Μπενεντέτο ή Αλάριο αξίζουν πέντε φορές περισσότερο από τον ίδιο. Στην ίδια μετάδοση αποκάλυψε ότι αυτός και η σύντροφός του (Γουάντα Νάρα) ήταν οπαδοί της ομάδας Newell’s Old Boys, παρά τη σύντομη θητεία του εκεί.

10. Η αφιέρωση σε παιδί στο προπονητικό κέντρο

Σε προπόνηση της Νάπολι, ένα μικρό παιδί από τις ακαδημίες πλησίασε τον Μαραντόνα και του έδωσε ένα ποδοσφαιρικό παπούτσι. Ο Μαραντόνα σταμάτησε την προπόνηση, πήρε το παιδί, έκαναν μαζί σουτ και το ρώτησε το όνομά του. Ο προπονητής του έλεγε μετά ότι «είδε ένα παιδί να λάμπει στα μάτια μου». Μία στιγμή που παρέμεινε χαραγμένη, αλλά αυτός ήταν ο Ντιέγκο.

Ένας ζωντανός μύθος.