Ντιέγκο Μαραντόνα: Η νοσοκόμα που τον «παγίδευσε» στο Μουντιάλ του 1994

Η εικόνα είναι από τις πιο εμβληματικές στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου: ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, με βλέμμα χαμένο, να κρατιέται από το χέρι μιας άγνωστης γυναίκας και να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο.

Ήταν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και εκείνη η γυναίκα ήταν η νοσοκόμα που τον συνόδευσε για έλεγχο ντόπινγκ και πρωταγωνίστησε σε μια απίστευτη θεωρία συνωμοσίας.

Ο Μαραντόνα είχε επιστρέψει στην εθνική ομάδα της Αργεντινής με μεγάλη προσπάθεια. Μετά από χρόνια προβλημάτων με ουσίες, τιμωρίες και απομάκρυνση από την κορυφή, είχε αδυνατίσει, είχε προπονηθεί σκληρά και παρουσιαζόταν αποφασισμένος να αποδείξει ότι μπορούσε ακόμη να σταθεί στο υψηλότερο επίπεδο.

Στον αγώνα εναντίον της Νιγηρίας, πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ και πανηγύρισε με τρόπο σχεδόν εκστατικό, κοιτάζοντας την κάμερα.

Λίγο αργότερα θα ερχόταν το τέλος.

Δευτερόλεπτα μετά το σφύριγμα της λήξης του αγώνα, οι τηλεοπτικές κάμερες και οι φωτογράφοι απαθανάτισαν τον σούπερ σταρ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου να οδηγείται (σχεδόν να σύρεται έγραψαν οι Αργεντινοί), πιασμένος από το χέρι, από μια γυναίκα στο ειδικά διαμορφωμένο δωματιάκι για να περάσει από έλεγχο ντόπινγκ.

Ήταν η πρώτη φορά που υπήρξε τέτοια βιασύνη για να περάσει από έλεγχο ένας παίκτης που τον πήραν αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.

Η θεωρία συνωμοσίας με πρωταγωνίστρια την νοσοκόμα

Και έτσι δημιουργήθηκε μια απίστευτη θεωρία συνωμοσίας με πρωταγωνίστρια εκείνη τη γυναίκα που οδήγησε τον Μαραντόνα στον έλεγχο.

Η νοσοκόμα ονομαζόταν Σου Κάρπεντερ. Και, βασικά, δεν ήταν νοσοκόμα, αλλά εργαζόμενη της FIFA. Μετά το τέλος του αγώνα, πλησίασε τον Μαραντόνα και τον οδήγησε, κρατώντας τον από το χέρι, στον χώρο του ελέγχου ντόπινγκ. Η εικόνα αυτή έκανε τον γύρο του κόσμου.

Δεν επρόκειτο απλώς για μια τυπική διαδικασία. Ο τρόπος με τον οποίο ο Μαραντόνα ακολουθεί τη νοσοκόμα, σχεδόν σαν παιδί που οδηγείται μακριά από το παιχνίδι, μετατράπηκε σε σύμβολο της πτώσης ενός μύθου.

«Μου έκοψαν τα πόδια» είπε ο ίδιος αργότερα ξεσπώντας εναντίον της και αρνούμενος ότι είχε κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών. «Εκείνη το έκανε, εκείνη που με πήρε» ήταν τα λόγια του. Ακόμα και σήμερα στην Αργεντινή πολλοί την θυμούνται ως την γυναίκα που παγίδευσε τον Μαραντόνα.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο Μαραντόνα είχε βρεθεί θετικός σε εφεδρίνη, μια απαγορευμένη ουσία που περιέχεται σε ορισμένα φαρμακευτικά σκευάσματα απώλειας βάρους. Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πως το σκεύασμα που λάμβανε περιείχε απαγορευμένες ουσίες και κατηγόρησε το ιατρικό του επιτελείο.

Η FIFA, ωστόσο, δεν δέχτηκε τις εξηγήσεις. Ο Μαραντόνα αποβλήθηκε άμεσα από το Μουντιάλ και τιμωρήθηκε με αποκλεισμό 15 μηνών. Η Αργεντινή έχασε τον ηγέτη της και αποκλείστηκε λίγο αργότερα από τη διοργάνωση.

Η Κάρπεντερ, 33 χρόνων τότε, βρέθηκε στο στόχαστρο. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου προσπάθησε να την προστατεύσει, καθώς οι δημοσιογράφοι την «κυνηγούσαν» ζητώντας της να κάνει μια δήλωση. Η ίδια, χρόνια αργότερα, δήλωσε ότι δεν συνειδητοποιούσε το βάρος της στιγμής εκείνη την ώρα και ότι απλώς εκτελούσε το καθήκον της.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που υπάρχουν στο βιβλίο «El Ultimo Maradona», ένας από τους δύο γιατρούς της «μπιανκοσελέστε», ο Ρομπέρτο Πέιδρο ήταν αυτός που κλήρωσε τον Μαραντόνα, μαζί με τον αμυντικό Σέρχιο Βάσκες, για να περάσουν από έλεγχο ντόπινγκ. Και ήταν αυτός που προέτρεψε την Κάρμπεντερ, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, να μπει στον αγωνιστικό χώρο και να «αρπάξει» τον θρύλο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

-«Πήγαινε τώρα να τον πάρεις και αύριο θα είσαι σε όλα τα πρωτοσέλιδα» της είπε.

-«Ποια είναι αυτή;» ρώτησε ο Μαραντόνα.

-«Ντιέγκο, πήγαινε για έλεγχο μαζί της, είναι νοσοκόμα» ήταν η απάντηση.

-«Τέλεια» είπε ο Μαραντόνα, έδωσε το ένα χέρι στην Κάρπεντερ και με το άλλο χαιρέτησε στις εξέδρες την τότε σύζυγό του, Κλαούντια. «Θα μου κάνει ένεση αυτή η χοντρούλα» της φώναξε γελώντας.

Η Κάρπεντερ, μάλιστα, ήταν τόσο ενθουσιασμένη που αναφώνησε: «Ζήτω ο Μαραντόνα, ζήτω η Αργεντινή»!

Όταν έφτασαν στον χώρο του ελέγχου, χωρίστηκαν και δεν συναντήθηκαν ποτέ ξανά.

Πηγη: athletiko.gr