Ντριφτάρισμα για κλάματα: Οδηγός κάνει donuts και παίρνει... παραμάζωμα χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σκηνικό «καλά πήγε αυτό» σημειώθηκε στο Καζακστάν, όταν... γκαζάκιας οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του ενώ έκανε ντριφτ και παρέσυρε χριστουγεννιάτικο δέντρο, ρίχνοντάς το στο έδαφος, με τον ίδιο να γίνεται... καπνός.

Το συμβάν έγινε στην κεντρική πλατεία της πόλης Σαριαγκάς, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί.

🎄In Kazakhstan, a driver went drifting and knocked down the main New Year’s tree



The incident happened on the central square in the city of Saryagash.



Later, the young man told police that he was trying to drive around the tree, lost control of the vehicle, and crashed into… pic.twitter.com/qnuJHfmPrp — NEXTA (@nexta_tv) December 24, 2025

Σύμφωνα με όσα δήλωσε αργότερα ο νεαρός οδηγός στις αστυνομικές αρχές, επιχείρησε να παρακάμψει το δέντρο, όμως έχασε τον έλεγχο του οχήματος και κατέληξε πάνω σε αυτό. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την αστυνομία.