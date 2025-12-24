Ντριφτάρισμα για κλάματα: Οδηγός κάνει donuts και παίρνει... παραμάζωμα χριστουγεννιάτικο δέντρο
Σκηνικό «καλά πήγε αυτό» σημειώθηκε στο Καζακστάν, όταν... γκαζάκιας οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του ενώ έκανε ντριφτ και παρέσυρε χριστουγεννιάτικο δέντρο, ρίχνοντάς το στο έδαφος, με τον ίδιο να γίνεται... καπνός.
Το συμβάν έγινε στην κεντρική πλατεία της πόλης Σαριαγκάς, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε αργότερα ο νεαρός οδηγός στις αστυνομικές αρχές, επιχείρησε να παρακάμψει το δέντρο, όμως έχασε τον έλεγχο του οχήματος και κατέληξε πάνω σε αυτό. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την αστυνομία.