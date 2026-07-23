Ντιναμό Κιέβου-ΠΑΟΚ 2-3: Έκανε την ανατροπή, κινδύνεψε αλλά πήρε το προβάδισμα και τώρα...Τούμπα

Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο μόλις στο 3ο λεπτό, όμως με τον Κωνσταντέλια(13') να κόβει και τον Ζαφείρη(38') να «ράβει», γύρισε το παιχνίδι πριν καν πάνε οι ομάδες στα αποδυτήρια. Ο Σανταμαρία(51') πέτυχε το πρώτο του γκολ με την ασπρόμαυρη φανέλα, αλλά η ομάδα της Θεσσαλονίκης δεν μπόρεσε να μη δεχτεί το γκολ του Τζάστιν(77') και να πάει με προβάδισμα δύο τερμάτων στη Τούμπα.



Μάλιστα οι Ουκρανοί είχαν και μεγάλες ευκαιρίες να ισοφαρίσουν το παιχνίδι, όμως ο Παβλένκα και το δοκάρι ήταν εκεί.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Ποδαρικό με το «αριστερό» έκανε ο ΠΑΟΚ στα πρώτα του επίσημα λεπτά, καθώς μόλις στο 3ο λεπτό ύστερα από πολύ ωραία ανάπτυξη της Ντιναμό, ο Μπράζκο με δυνατό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Eurokinissi

Ο Δικέφαλος του Βορρά, «ξύπνησε νωρίς από τον εφιάλτη», με τον Κωνσταντέλια(13΄) να παίρνει την πάρε-βάλε πάσα του Ζίβκοβιτς και με όμορφο σκάψιμο να κάνει το 1-1.

Eurokinissi

Φτάσαμε στο 38' και αφού ο ΠΑΟΚ πήρε τον έλεγχο του παιχνιδιού, μετά από μία πάσα «όαση» του Κωνσταντέλια, ένα σοβαρό λάθος στην άμυνα των Ουκρανών, έδωσε το δικαίωμα στον Ζαφείρη να βρεθεί απέναντι από τον Νεστσερέτ και με εξαιρετικό τελείωμα να κάνει το 1-2.

Eurokinissi

Επομένως το πρώτο ημίχρονο έκλεισε όπως έπρεπε για τον ΠΑΟΚ, που παρότι τον σόκαραν οι Ουκρανοί, βρήκε τον τρόπο και γύρισε το παιχνίδι πριν την ανάπαυλα.

Αυτή τη φορά τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά. Οι θεσσαλονικείς ήταν εκείνοι που βρήκαν τέρμα στην αρχή του 2ου ημιχρόνου, με τον Σανταμαρία(51') με σουτ έκτος περιοχής να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα και να βρίσκει το πρώτο του με τη φανέλα του «Δικεφάλου».

Eurokinissi

Ανάμεικτα τα συναισθήματα στο 76ο λεπτό, καθώς μετά από μία μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Κωνσταντέλια ένα λεπτό αργότερα, η Ντιναμό μετά από ωραία συνεργασία, μείωσε σε 2-3 με τον Τζάστιν.

Intime

Μάλιστα ο Δικέφαλος του Βορρά κινδύνεψε να ισοφαριστεί στο 83', με τον Παβλένκα να αποκρούει τετ α τετ και στην ίδια φάση να έχει και δοκάρι η ομάδα από την Ουκρανία.

Είχε και εκείνος όμως μία τελευταία ευκαιρία, αλλά το σουτ του Μαντί Καμαρά βρήκε και αυτό στο δοκάρι.

Τελικό σκορ: 2-3

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Γκόμεζ, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Ζαφείρης, Σανταμαρία, Αλί, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Μύθου

Ντιναμό Κιέβου: Νεστσερέτ, Κεντζιόρα, Μπίλοβαρ, Μιχάβκο, Ντουμπίντσακ, Πιχαλιόνοκ, Μπράζκο, Σαπαρένκο, Βολόσιν, Γκερέρο, Πονομαρένκο