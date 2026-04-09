Ντιναμό Βουκουρεστίου: Αποτίει φόρο τιμής και μετονομάζει το γήπεδο της σε «Μιρτσέα Λουτσέσκου»

Ο θάνατος του Μιρτσέα Λουτσέσκου σε ηλικία 80 ετών τη Μεγάλη Τρίτη (07/04) σκόρπισε πένθος στη Ρουμανία. Ο εμβληματικός προπονητής έφυγε από τη ζωή μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, το οποίο τον οδήγησε σε πολυήμερη νοσηλεία.

Η είδηση του θανάτου του Μιρτσέα Λουτσέσκου βύθισε στην οδύνη τον ρουμάνικο λαό, ο οποίος από το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης (08/04) συρρέει στην Nationala Arena του Βουκουρεστίου για να αποδώσει φόρο τιμής στον εκλιπόντα πατέρα του προπονητή του ΠΑΟΚ. Η σορός του έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα και η κηδεία του, που είναι προγραμματισμένη για το Μεγάλο Σάββατο (11/04) θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Εσωτερικών της Ρουμανίας, Καταλίν Πρεντόιου, το γήπεδο της Ντιναμό Βουκουρεστίου θα μετονομαστεί σε «Στάδιο Μιρτσέα Λουτσέσκου». Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες του ρουμάνικου ποδοσφαίρου και η ονοματοδοσία του γηπέδου, προκύπτει κατόπιν απόφασης της Κυβέρνησης της Ρουμανίας.