Στα χέρια της ΕΛΑΣ βρίσκονται τέσσερις ανήλικοι που φέρονται να πρωταγωνίστησαν στην άγρια επίθεση και τον ξυλοδαρμό ενός 17χρονου, το απόγευμα του Σαββάτου (21/11), στην πλατεία του Αγίου Θωμά, στου Γουδή.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, ενώ οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και άλλων πιθανών εμπλεκομένων.

Όπως αναφέρεται, οι τέσσερις συλληφθέντες είναι αλλοδαποί ανήλικοι, δύο υπήκοοι Φιλιππίνων, ηλικίας 13 και 17 ετών, ένας 14χρονος υπήκοος Γεωργίας και ένας 13χρονος υπήκοος Αλβανίας.

Την ίδια ώρα, στο φως έρχεται αποκλειστικό ηχητικό ντοκουμέντο από την επίθεση που βίωσε ο 17χρονος, αποτυπώνοντας την ένταση, τις απειλές και τη βιαιότητα της επίθεσης.

Η προσωπική διαφορά και η ενέδρα στην πλατεία

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πίσω από την αιματηρή επίθεση φέρεται να βρίσκεται προσωπική διαφορά μεταξύ του 17χρονου και των νεαρών δραστών, οι οποίοι γνωρίζονταν μεταξύ τους.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ανήλικοι φέρονται να είχαν στήσει καρτέρι στον μαθητή, με σκοπό να διευθετήσουν τις διαφορές τους με τη χρήση βίας.

Εκείνη την ώρα, ο 17χρονος βρισκόταν στην πλατεία του Αγίου Θωμά μαζί με την κοπέλα του. Όταν οι δράστες φέρονται να κινήθηκαν απειλητικά εναντίον της, ο ίδιος μπήκε μπροστά για να την προστατεύσει, με αποτέλεσμα να δεχθεί τη βίαιη επίθεση.

Το ντοκουμέντο από την επίθεση

Το ηχητικό υλικό καταγράφει τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν. Στο ντοκουμέντο ακούγονται οι νεαροί να εξαπολύουν απειλές και να βρίζουν τον 17χρονο, πριν αρχίσουν να τον ξυλοκοπούν άγρια.

Αίσθηση προκαλεί, μάλιστα, και βίντεο από το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε νωρίς το απόγευμα. Στα πλάνα διακρίνονται θαμώνες καφετεριών και εστιατορίων της πλατείας να παρακολουθούν τις σκηνές βίας, χωρίς, σύμφωνα με το οπτικό υλικό, να καταγράφεται κάποια προσπάθεια παρέμβασης για την αποτροπή της επίθεσης.

Λίγο αργότερα, στο σημείο φτάνει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παραλάβει τον τραυματισμένο μαθητή και να τον μεταφέρει για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Με σοβαρά τραύματα ο 17χρονος

Η αγριότητα της επίθεσης είχε ως αποτέλεσμα ο 17χρονος να υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς στη μύτη και στο μάτι. Μάλιστα, η κατάστασή του ήταν ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς από τα χτυπήματα κινδύνεψε ακόμη και να χάσει την όρασή του.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστωθεί εάν στην επίθεση συμμετείχαν και άλλα άτομα, ενώ εξετάζονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.