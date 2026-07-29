Ντοκουμέντο από το Ρέθυμνο: Το πυροσβεστικό όχημα μετά την τραγωδία με τους 2 νεκρούς πυροσβέστες

Μία από τις πιο «μαύρες» σελίδες στην ιστορία του Πυροσβεστικού Σώματος γράφτηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου όπου δύο πυροσβέστες, ηλικίας 25 και 58 ετών, έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος, επιχειρώντας στο πύρινο μέτωπο που καίει ανεξέλεγκτα.



Το πυροσβεστικό όχημα 4x4 στο οποίο επέβαιναν εγκλωβίστηκε μέσα στις φλόγες, σε μια πύρινη λαίλαπα από την οποία δεν κατάφεραν να απεγκλωβιστούν.



Το συγκλονιστικό βίντεο του ekriti.gr καταγράφει το όχημα που «κυκλώθηκε» από τις πύρινες γλώσσες και έχει καεί τόσο εξωτερικά όσο και στο εσωτερικό του.

Για «μία εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα» κάνει λόγο η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, που ανακοινώνει επίσημα τη θλιβερή είδηση του θανάτου δύο πυροσβεστών ενώ επιχειρούσαν στην κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου την Τετάρτη 29 Ιουλίου.

Όπως αναφέρεται, οι δύο πυροσβέστες «έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος» ενώ η ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων.

Η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα. Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας. Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».