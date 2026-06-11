Ντομάτα και σόγια καταπολεμούν τη φλεγμονή και ενισχύουν ανοσοποιητικό και μεταβολισμό

Μπορεί ένα καθημερινό ρόφημα με βάση την ντομάτα και τη σόγια να επηρεάσει τη φλεγμονή στο σώμα και ακόμη και τον τρόπο που ο οργανισμός αποβάλλει μεταβολικά «αποτυπώματα» της διατροφής; Μια νέα κλινική μελέτη δείχνει ότι κάτι τέτοιο είναι πιθανό, τουλάχιστον σε άτομα με παχυσαρκία, όπου η χαμηλού βαθμού χρόνια φλεγμονή αποτελεί συχνό και σημαντικό πρόβλημα υγείας.

Οι ερευνητές δοκίμασαν έναν ειδικά σχεδιασμένο χυμό ντομάτας εμπλουτισμένο με συστατικά σόγιας και τον συνέκριναν με έναν «ουδέτερο» χυμό από ντομάτα χαμηλής περιεκτικότητας σε καροτενοειδή, δηλαδή τις φυσικές χρωστικές και βιοδραστικές ουσίες της ντομάτας. Η μελέτη είχε τη μορφή «διασταυρούμενου» πειράματος: οι ίδιοι συμμετέχοντες δοκίμασαν και τα δύο ροφήματα, ώστε να μειωθούν οι ατομικές διαφορές και να φανεί πιο καθαρά η επίδραση κάθε ροφήματος. Για τέσσερις εβδομάδες, εθελοντές με παχυσαρκία κατανάλωναν καθημερινά το ένα ρόφημα και, μετά από διάστημα «ξεπλύματος», περνούσαν στο άλλο, ώστε να συγκριθούν τα αποτελέσματα μέσα στους ίδιους ανθρώπους.

Τι ήθελε να δει η μελέτη και πώς έγινε

Ο βασικός στόχος ήταν να φανεί αν ο συνδυασμός ντομάτας και σόγιας μπορεί να μειώσει δείκτες φλεγμονής στο αίμα και να αλλάξει τον μεταβολισμό του οργανισμού. Οι επιστήμονες πήραν δείγματα αίματος και ούρων πριν και μετά από κάθε φάση της παρέμβασης και ανέλυσαν τόσο τις φλεγμονώδεις ουσίες (κυτοκίνες) όσο και χιλιάδες μεταβολίτες, δηλαδή προϊόντα διάσπασης της τροφής.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μετά την κατανάλωση του εμπλουτισμένου χυμού υπήρξε μείωση σε αρκετές φλεγμονώδεις ουσίες στο αίμα. Συγκεκριμένα, μειώθηκαν κυτοκίνες που σχετίζονται με ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού και χρόνια χαμηλού βαθμού φλεγμονή, όπως η IL-5, η IL-12p70 και η GM-CSF, ενώ μια ακόμη ουσία (TNF-α), που συνδέεται με φλεγμονώδεις διεργασίες στην παχυσαρκία, έδειξε τάση μείωσης χωρίς να φτάσει στατιστικά σημαντικό όριο. Αντίθετα, όταν οι συμμετέχοντες κατανάλωναν τον απλό χυμό ντομάτας χαμηλών καροτενοειδών, δεν παρατηρήθηκαν αντίστοιχες βελτιώσεις. Αυτό ενισχύει την ιδέα ότι ο συνδυασμός ντομάτας και σόγιας –και όχι απλώς η ντομάτα μόνη της– μπορεί να παίζει ρόλο στη ρύθμιση της φλεγμονής.

Τι άλλαξε στο αίμα: αύξηση λυκοπενίου

Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα ήταν η αύξηση του λυκοπενίου στο αίμα, της χαρακτηριστικής κόκκινης χρωστικής της ντομάτας. Μετά τον εμπλουτισμένο χυμό, τα επίπεδα λυκοπενίου αυξήθηκαν σημαντικά, γεγονός που δείχνει ότι οι βιοδραστικές ουσίες απορροφήθηκαν αποτελεσματικά από τον οργανισμό. Παράλληλα, παρατηρήθηκαν και αυξήσεις σε άλλα καροτενοειδή, όπως σε β-καροτίνη, ενώ ορισμένα επίπεδα μειώθηκαν μετά τον «ουδέτερο» χυμό. Αυτό υποδηλώνει ότι δεν πρόκειται απλώς για μια γενική επίδραση της ενυδάτωσης ή της κατανάλωσης χυμού, αλλά για συγκεκριμένη δράση των συστατικών.

Το «αποτύπωμα» της διατροφής στα ούρα

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της μελέτης ήταν η ανάλυση των ούρων, όπου οι ερευνητές εντόπισαν χιλιάδες μικρές χημικές ενώσεις που αλλάζουν ανάλογα με τη διατροφή. Μετά την κατανάλωση του χυμού ντομάτας-σόγιας, το μεταβολικό προφίλ των ούρων άλλαξε σημαντικά, κυρίως λόγω των προϊόντων διάσπασης της σόγιας. Ουσίες που προέρχονται από τις ισοφλαβόνες της σόγιας –όπως η γενιστεΐνη και η δαϊδζεΐνη– μετατράπηκαν από τον οργανισμό και το μικροβίωμα του εντέρου σε νέα μόρια, τα οποία εντοπίστηκαν στα ούρα. Αυτά τα «μεταβολικά ίχνη» έδειξαν ότι το σώμα όχι μόνο απορροφά τις ουσίες, αλλά τις επεξεργάζεται με πολύπλοκους τρόπους πριν τις αποβάλει.

Ο ρόλος του εντέρου και η ατομική διαφορά

Η μελέτη ανέδειξε και κάτι ακόμη: δεν αντιδρούν όλοι το ίδιο. Μερικοί συμμετέχοντες παρήγαγαν διαφορετικούς μεταβολίτες, κάτι που φαίνεται να σχετίζεται με τη σύσταση του εντερικού μικροβιώματος. Σε κάποιους, για παράδειγμα, εντοπίστηκαν προϊόντα που ονομάζονται «equol», ενώ σε άλλους όχι – μια διαφορά που έχει παρατηρηθεί και σε άλλες έρευνες. Αυτό σημαίνει ότι το ίδιο τρόφιμο μπορεί να έχει διαφορετική βιολογική επίδραση από άτομο σε άτομο, ανάλογα με τα βακτήρια του εντέρου.

Αν και η σόγια φαίνεται να έχει τον πιο έντονο ρόλο στο μεταβολικό «σήμα» που ανιχνεύτηκε στα ούρα, και ο απλός χυμός ντομάτας επηρέασε τον οργανισμό. Ορισμένοι μεταβολίτες που σχετίζονται με φυτικές φαινολικές ενώσεις της ντομάτας αυξήθηκαν και στις δύο παρεμβάσεις, κάτι που δείχνει ότι η ντομάτα από μόνη της συμβάλλει σε βιοχημικές αλλαγές. Ωστόσο, δεν ανιχνεύθηκαν μεταβολίτες του λυκοπενίου στα ούρα, κάτι που υπογραμμίζει ότι δεν γνωρίζουμε πλήρως πώς μεταβολίζεται αυτή η ουσία στον άνθρωπο.

Τι σημαίνουν όλα αυτά

Συνολικά, από τη μελέτη προκύπτει ότι ο συνδυασμός ντομάτας και σόγιας μπορεί να επηρεάσει δείκτες φλεγμονής και να αλλάξει τον τρόπο που ο οργανισμός επεξεργάζεται την τροφή, ειδικά σε άτομα με παχυσαρκία. Οι ερευνητές τονίζουν, όμως, ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων ήταν μικρός και ότι απαιτούνται μεγαλύτερες μελέτες για να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα. Παρά τις επιφυλάξεις, τα δεδομένα ενισχύουν την ιδέα ότι τα «ολόκληρα τρόφιμα» –και όχι μεμονωμένα θρεπτικά συστατικά– μπορεί να έχουν πιο σύνθετες και ενδιαφέρουσες επιδράσεις στην υγεία, ειδικά όταν συνδυάζονται μεταξύ τους.