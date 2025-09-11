«Ντόμινο» αντιδράσεων: Ποιες χώρες απειλούν με αποχώρηση από την Eurovision, αν παραμείνει το Ισραήλ

«Δεν νομίζω ότι μπορούμε να θεωρήσουμε φυσιολογική τη συμμετοχή του Ισραήλ σε διεθνείς εκδηλώσεις σαν να μην συμβαίνει τίποτα». Αυτά ήταν τα λόγια του Ernest Urtasun, του Ισπανού υπουργού Πολιτισμού, ο οποίος σημείωσε ότι η Ισπανία πρέπει να αποσυρθεί από την Eurovision 2026 , αν δεν αποκλειστεί το Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο La hora de La 1 του TVE, ο Urtasun είπε ότι η συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.

«Εκδηλώσεις όπως η Eurovision ή η Vuelta a España (ο ετήσιος ποδηλατικός αγώνας πολλαπλών σταδίων) φέρνουν μια συγκεκριμένη εικόνα μιας χώρας», είπε, αναφερόμενος στις διαμαρτυρίες κατά της ποδηλατικής ομάδας Israel-Premier Tech κατά τη διάρκεια της τρέχουσας διοργάνωσης του αγώνα. Συνέχισε: «Στην περίπτωση της Eurovision, δεν συμμετέχει ένας μεμονωμένος καλλιτέχνης, αλλά κάποιος που συμμετέχει εκ μέρους των πολιτών της χώρας αυτής».

Ο Urtasun δήλωσε ότι αν το Ισραήλ συμμετάσχει το 2026 «και δεν καταφέρουμε να το αποβάλουμε, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα» - όπως αναφέρεται στην ισπανική εφημερίδα La Vanguardia - και υπενθύμισε στους τηλεθεατές ότι ο Ισπανός πρωθυπουργός Pedro Sánchez είχε προηγουμένως καλέσει την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), η οποία διοργανώνει τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, να αποκλείσει το Ισραήλ από τον διεθνή διαγωνισμό.

Πότε θα ληφθεί η τελική απόφαση

Πράγματι, ο Σάντσεθ κάλεσε τον Μάιο την EBU να αποκλείσει το Ισραήλ λέγοντας ότι «κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε» όταν η Ρωσία αποκλείστηκε από διεθνείς διαγωνισμούς και από την Eurovision μετά την εισβολή της στην Ουκρανία. Ζήτησε να επιβληθεί η ίδια απαγόρευση στο Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Ο Urtasun διευκρίνισε ότι δεν είναι αντισημιτικό να καταγγέλλεται η «γενοκτονία» που λαμβάνει χώρα στη Γάζα και χαρακτήρισε το Ισραήλ ως «κυβέρνηση γενοκτονική».

Διευκρίνισε επίσης ότι η απόφαση για την αποχώρηση από την Eurovision θα ληφθεί τελικά από την RTVE (Ισπανική Ραδιοτηλεοπτική Εταιρεία), η οποία έχει ήδη εκφράσει ανησυχίες για τη συμμετοχή του Ισραήλ στην Eurovision μετά τον διαγωνισμό του περασμένου έτους.

Η Eurovision σε κρίση – Η Ισπανία δεν είναι μόνη

Αυτά τα σχόλια και οι αυξανόμενες δημόσιες διαμαρτυρίες δείχνουν σε μεγάλο βαθμό την κρίση που αντιμετωπίζει η Eurovision. Εδώ και δύο χρόνια βρίσκεται στο επίκεντρο πολιτικών εντάσεων λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, ενώ ο διευθυντής του εθνικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Σλοβενίας, RTVSLO, έχει ήδη ανακοινώσει ότι η χώρα του πιθανότατα θα αποσυρθεί από τον διαγωνισμό του επόμενου έτους, εάν το Ισραήλ συμμετάσχει.

Πράγματι, η Ksenija Horvat δήλωσε πρόσφατα ότι η RTVE είχε επικοινωνήσει αρκετές φορές με την EBU εκφράζοντας τις ανησυχίες της σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό του επόμενου έτους.

Η RTVSLO ζήτησε την αποβολή του Ισραήλ από την Eurovision 2025, προσχωρώντας σε περισσότερους από 70 πρώην διαγωνιζόμενους της Eurovision που υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή ζητώντας την απαγόρευση συμμετοχής του Ισραήλ και του εθνικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα του, KAN, στον διαγωνισμό.

Ο νικητής της περσινής Eurovision, ο Αυστριακός τραγουδιστής JJ, δήλωσε ότι και ο ίδιος επιθυμεί να αποκλειστεί το Ισραήλ από την Eurovision 2026.

Η EBU παρέτεινε την προθεσμία αποχώρησης χωρίς κυρώσεις έως τον Δεκέμβριο, οπότε αναμένεται η τελική απόφαση για τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Γενική Συνέλευση.