Ντόναλντ Τραμπ: «Τα κάναμε όλα άψογα» – Το αίνιγμα για το Ιράν και η «μηχανή» του πετρελαίου

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε για ακόμη μια φορά μπροστά στους δημοσιογράφους με τον γνωστό, αφοπλιστικό του τρόπο. Με μια ατζέντα που «έκαιγε», από το λουτρό αίματος στο Ιράν μέχρι τη Βενεζουέλα και τις τιμές της ενέργειας, ο ένοικος του Λευκού Οίκου θέλησε να στείλει ένα σαφές μήνυμα ισχύος, συνοψίζοντας τη δράση του σε μια λέξη: «Άψογα».

Η πρώτη ερώτηση που δέχθηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος αφορούσε την τραγωδία που εκτυλίσσεται στους δρόμους της Τεχεράνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αν και απέφυγε να δώσει συγκεκριμένα νούμερα, παραδέχθηκε ότι η κατάσταση είναι δραματική. «Κανείς δεν μπόρεσε να μου δώσει έναν ακριβή αριθμό. Είναι πολλοί. Νομίζω ότι είναι πολλοί», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η πλήρης εικόνα θα γίνει γνωστή εντός των επόμενων 24 ωρών.

Ωστόσο, η ατάκα που προκάλεσε αίσθηση αφορούσε τη μυστηριώδη δήλωσή του ότι «η βοήθεια είναι καθ' οδόν» προς το Ιράν. Όταν οι δημοσιογράφοι τον πίεσαν να εξηγήσει τι εννοούσε, ο Τραμπ απάντησε με το χαρακτηριστικό του ύφος: «Θα πρέπει να είστε έξυπνοι για να το βρείτε μόνοι σας αυτό, λυπάμαι».

«Όποιος αμφισβητεί την επιχείρηση στη Βενεζουέλα, μισεί τη χώρα μας»

Περνώντας στο μέτωπο της Λατινικής Αμερικής, ο Τραμπ δεν χαρίστηκε σε όσους ασκούν κριτική στους χειρισμούς του για τη Βενεζουέλα. Με μια δήλωση που αναμένεται να συζητηθεί, χαρακτήρισε όσους αμφισβητούν την ορθότητα της επιχείρησης ως ανθρώπους που «πρέπει να μισούν τη χώρα μας». Για τον Πρόεδρο, δεν υπήρχε περιθώριο λάθους: «Τα κάναμε όλα άψογα», επανέλαβε.

Συνεχίζοντας στο ίδιο μοτίβο, ο Τραμπ έκανε μια αναδρομή στις μεγάλες στρατιωτικές επιτυχίες της κυβέρνησής του. «Σκοτώσαμε τον αλ-Μπαγκντάντι. Άψογα. Τον Σουλεϊμανί. Άψογα. Εξαλείψαμε την πυρηνική ικανότητα του Ιράν κάτι που θα ήταν καταστροφικό για τον πλανήτη. Χωρίς αυτές τις κινήσεις, δεν θα υπήρχε ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Όλα έγιναν άψογα».

Το «όπλο» του πετρελαίου και τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια την ημέρα

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδειξε να ποντάρει πολλά και στο ενεργειακό παιχνίδι, υποσχόμενος περαιτέρω μείωση των τιμών του πετρελαίου. Με τα νούμερα να ζαλίζουν, περιέγραψε μια εικόνα απόλυτης κυριαρχίας στις παγκόσμιες αγορές: «Παραλαμβάνουμε εκατομμύρια βαρέλια. Σε καθημερινή βάση έρχονται 50 εκατομμύρια βαρέλια, αξίας άνω των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μία μόνο ημέρα. Σκεφτείτε το. Τα μεγαλύτερα πλοία στον κόσμο χωράνε ένα εκατομμύριο βαρέλια. Εμείς έχουμε 50 εκατομμύρια».

Τα αστεία για τα «fake news» και η αίσθηση υπεροχής

Κλείνοντας τη συνομιλία, ο Τραμπ δεν έχασε την ευκαιρία να «πειράξει» έναν δημοσιογράφο από μέσο που δεν ανήκει στη σφαίρα επιρροής του, επιστρατεύοντας το ιδιότυπο χιούμορ του. «Είσαι τόσο τυχερός που σου επιτρέπω να μπεις σε αυτό το δωμάτιο έστω και για να είσαι μαζί μου. Αστειεύομαι!», είπε γελώντας, σπεύδοντας ωστόσο να προβλέψει τον τίτλο της επόμενης ημέρας: «Οι ψευδείς ειδήσεις (fake news) θα πουν τώρα: "Ο Ντόναλντ Τραμπ νομίζει ότι είναι σπουδαίος"».

Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη και τα «μέτωπα» ανοιχτά, ο Τραμπ έδειξε πως, παρά τις πιέσεις, σκοπεύει να συνεχίσει τη στρατηγική του «άψογα», όπως ο ίδιος την ονομάζει, αφήνοντας τους αντιπάλους του να μαντεύουν την επόμενη κίνηση.