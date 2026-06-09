Ντόναλντ Τραμπ: Τον γιούχαραν στον τελικό του NBΑ κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου– Δείτε βίντεο

Αποδοκιμασίες και έντονες φωνές συνόδευσαν την εμφάνιση του Ντόναλντ Τραμπ στο Madison Square Garden, κατά τη διάρκεια του 3ου αγώνα των τελικών του NBA ανάμεσα στους Νιου Γιορκ Νικς και τους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Λίγα λεπτά πριν από το τζάμπολ και ενώ ακουγόταν ο εθνικός ύμνος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε στις γιγαντοοθόνες του γηπέδου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από το πλήθος που είχε κατακλύσει το στάδιο.

Αν και λίγο νωρίτερα οι φίλαθλοι φώναζαν ρυθμικά «USA! USA!», η εικόνα του προέδρου στις οθόνες προκάλεσε αποδοκιμασίες και σχόλια. Μόνο λίγοι ήταν εκείνοι που χειροκρότησαν την παρουσία του.

Οι αντιδράσεις μάλιστα ήταν εντονότερες ακόμη και από τις αποδοκιμασίες που δέχθηκαν οι παίκτες των Σαν Αντόνιο Σπερς κατά την είσοδό τους στο παρκέ.

Trump, shown on camera during the national anthem, is booed loudly at MSG pic.twitter.com/NkWE4xsE2Z — Aaron Rupar (@atrupar) June 9, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρακολούθησε τον αγώνα από σουίτα του Madison Square Garden, μαζί με υψηλόβαθμους αξιωματούχους, συνεργάτες και μέλη της οικογένειάς του.

Στο πλευρό του βρέθηκαν ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ –για τον οποίο υπάρχουν αντιδράσεις στην Αλβανία σχετικά με τουριστικό σχέδιό του– καθώς και η εγγονή του Κάι Τραμπ.

Στην ίδια σουίτα βρέθηκαν επίσης ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Νταν Σκαβίνο, ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) Λι Ζέλντιν, ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι.