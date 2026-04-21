Ντόρα Κουτροκόη: «Το Καλημέρα Ελλάδα ήταν παιδί του Παπαδάκη και αυτό το κεφάλαιο έπρεπε να κλείσει»

Η Ντόρα Κουτροκόη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy day» για τη συνεργασία της με το Action 24 που ήδη μετρά 4 σεζόν, αλλά και για το πόσο λάθος έκανε ο ΑΝΤ1 που μετά την αποχώρηση του Γιώργου Παπαδάκη επέλεξε να κρατήσει τον τίτλο και τη μουσική της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα», που όπως φάνηκε δεν άρεσε ούτε στους τηλεθεατές. «Θεωρώ ευλογημένη τη συνεργασία μου με το Action 24. Δηλαδή είμαι στο κανάλι ήδη τέσσερα χρόνια. Μέχρι τώρα έχουν κυλήσει όλα ομαλά. Δεν μετανιώνω που δεν είμαι σε ένα κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας, τουναντίον».

«Έπρεπε να φύγει από τις οθόνες μας»

«Είναι ίσως ατυχές το ότι διατηρήθηκε ο τίτλος και η μουσική του Καλημέρα Ελλάδα. Ο Γιώργος Παπαδάκης έχει γράψει μια τεράστια ιστορία στην ελληνική τηλεόραση με αυτή την εκπομπή, είναι ένα τελείως εντελώς δικό του κεφάλαιο. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το κεφάλαιο έπρεπε να κλείσει. Υπάρχουν πάρα πολλοί τίτλοι που μπορεί να βάλεις σε μια εκπομπή, με πολύ διαφορετικές μουσικές, ένα τελείως διαφορετικό στήσιμο. Θεωρώ ότι αυτό όλο ήταν ένα δικό του παιδί. Και μαζί με τον Γιώργο έπρεπε να φύγει και αυτό από τις οθόνες μας».