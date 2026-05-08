Ντόρα Κουτροκόη: «Το να έχεις έναν σύντροφο δεν σημαίνει ότι πρέπει κατευθείαν να ανταλλάξετε βέρες»

Η Ντόρα Κουτροκόη ήταν καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε για το γεγονός πως θέλει στην προσωπική της ζωή να είναι ανεξάρτητη και να έχει πρωτοβουλία κινήσεων. «Δεν έχω τώρα σχέση και δεν έχω από επιλογή με την έννοια ότι δεν ήθελα και δεν θέλω να έχω κάτι αυτή τη στιγμή στη ζωή μου. Είναι κάτι που δεν μου απασχολεί να το κυνηγήσω εγώ.

Δηλαδή, αν τύχει να γνωρίσω έναν άνδρα ο οποίος θα μου κεντρίσει το ενδιαφέρον και μέσω κοινών γνωστών, παρέας, δουλειάς, δεν ξέρω πώς, εκεί γιατί όχι; Απλώς δεν είναι κάτι το οποίο το κυνηγάω. Δεν είναι κάτι για το οποίο τρέχω αυτή τη στιγμή».

«Απολαμβάνω την ανεξαρτησία μου»

«Θεωρώ ότι οι σχέσεις μπορούν να λειτουργήσουν και σε απόσταση. Θέλω να πω ότι το να έχεις έναν σύντροφο στη ζωή σου δεν σημαίνει ότι πρέπει κατευθείαν να ανταλλάξετε ας πούμε βέρες, να μείνετε κατευθείαν μαζί στο σπίτι, να συζήσετε, να κάνετε τα πάντα από κοινού, να βγαίνετε με τις ίδιες παρέες, να βλέπετε μαζί τις ίδιες ταινίες, να αθλείστε και οι δύο να ακολουθείτε το ίδιο άθλημα.

Πρέπει να υπάρχει και μια ανεξαρτησία μέσα στο ζευγάρι. Μου αρέσει η ανεξαρτησία μου. Την απολαμβάνω. Νομίζω ότι οτιδήποτε άλλο διαφορετικό θα με πίεζε. Θέλω να έχω εγώ την πρωτοβουλία και για τις κινήσεις μου και για τη ζωή μου. Δεν θέλω κάποιος άλλος να αναλαμβάνει τα ηνία της δικής μου της ζωής».